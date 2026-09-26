  1. استانها
  2. مرکزی
۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

منصوری: توسعه کشاورزی مدرن در ساوه نیازمند پیوند دانش و فناوری است

منصوری: توسعه کشاورزی مدرن در ساوه نیازمند پیوند دانش و فناوری است

ساوه- مدیر جهاد کشاورزی ساوه گفت: آموزش‌های علمی باید با نگاه به حفاظت از منابع طبیعی و ارتقای بهره‌وری، مسیر دستیابی به امنیت غذایی و نیل به کشاورزی پایدار در این شهرستان را هموار کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر منصوری پیش ازظهر شنبه در آیین آغاز سال تحصیلی هنرستان‌های کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در ساوه، اظهار کرد: آینده بخش کشاورزی میزان زیادی به دانش، مهارت و توانمندی نسل جدید وابسته است و مراکز آموزشی می‌توانند نقش مهمی در آماده‌سازی نیروهای متخصص این حوزه داشته باشند.

وی با اشاره به جایگاه کشاورزی در تأمین نیازهای کشور افزود: فعالیت‌های کشاورزی تنها به تولید محصولاتی مانند انار، پسته، گندم و جو خلاصه نمی‌شود و موضوع امنیت غذایی نیز ارتباط مستقیمی با عملکرد این بخش دارد.

مدیر جهاد کشاورزی ساوه ادامه داد: این شهرستان از مناطق مهم کشاورزی استان مرکزی به شمار می‌رود و وجود ظرفیت‌های قابل توجه در تولید محصولات مختلف، ضرورت برنامه‌ریزی برای حفظ این توانمندی‌ها و ارتقای بهره‌وری را دوچندان کرده است.

منصوری، مدیریت منابع آب و خاک را از الزامات ادامه فعالیت‌های کشاورزی دانست و گفت: محدودیت منابع آبی، توجه جدی‌تر به روش‌های نوین تولید و مصرف بهینه آب را ضروری کرده است. در چنین شرایطی، کاهش هدررفت و افزایش بهره‌وری منابع باید به بخشی از فرهنگ تولید تبدیل شود.

وی تصریح کرد: بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های جدید، انتقال یافته‌های علمی به مزارع و بهره‌گیری از روش‌های نوین می‌تواند به افزایش بهره‌وری و حرکت به سمت کشاورزی پایدار کمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی ساوه همچنین خطاب به هنرجویان هنرستان‌های کشاورزی گفت: انتظار می‌رود دانش‌آموزان با کسب دانش تخصصی و مهارت‌های عملی، در سال‌های آینده به نیروهایی توانمند برای بخش کشاورزی تبدیل شوند و در حوزه‌هایی همچون تولید پایدار، مدیریت منابع و تأمین امنیت غذایی نقش‌آفرینی کنند.

منصوری همچنین بر ضرورت ارتباط بیشتر آموزش‌های هنرستانی با نیازهای واقعی بخش کشاورزی تأکید کرد.

کد مطلب 6959241

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها