منصوری: توسعه کشاورزی مدرن در ساوه نیازمند پیوند دانش و فناوری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر منصوری پیش ازظهر شنبه در آیین آغاز سال تحصیلی هنرستانهای کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در ساوه، اظهار کرد: آینده بخش کشاورزی میزان زیادی به دانش، مهارت و توانمندی نسل جدید وابسته است و مراکز آموزشی میتوانند نقش مهمی در آمادهسازی نیروهای متخصص این حوزه داشته باشند.
وی با اشاره به جایگاه کشاورزی در تأمین نیازهای کشور افزود: فعالیتهای کشاورزی تنها به تولید محصولاتی مانند انار، پسته، گندم و جو خلاصه نمیشود و موضوع امنیت غذایی نیز ارتباط مستقیمی با عملکرد این بخش دارد.
مدیر جهاد کشاورزی ساوه ادامه داد: این شهرستان از مناطق مهم کشاورزی استان مرکزی به شمار میرود و وجود ظرفیتهای قابل توجه در تولید محصولات مختلف، ضرورت برنامهریزی برای حفظ این توانمندیها و ارتقای بهرهوری را دوچندان کرده است.
منصوری، مدیریت منابع آب و خاک را از الزامات ادامه فعالیتهای کشاورزی دانست و گفت: محدودیت منابع آبی، توجه جدیتر به روشهای نوین تولید و مصرف بهینه آب را ضروری کرده است. در چنین شرایطی، کاهش هدررفت و افزایش بهرهوری منابع باید به بخشی از فرهنگ تولید تبدیل شود.
وی تصریح کرد: بهرهگیری از دانش و فناوریهای جدید، انتقال یافتههای علمی به مزارع و بهرهگیری از روشهای نوین میتواند به افزایش بهرهوری و حرکت به سمت کشاورزی پایدار کمک کند.
مدیر جهاد کشاورزی ساوه همچنین خطاب به هنرجویان هنرستانهای کشاورزی گفت: انتظار میرود دانشآموزان با کسب دانش تخصصی و مهارتهای عملی، در سالهای آینده به نیروهایی توانمند برای بخش کشاورزی تبدیل شوند و در حوزههایی همچون تولید پایدار، مدیریت منابع و تأمین امنیت غذایی نقشآفرینی کنند.
منصوری همچنین بر ضرورت ارتباط بیشتر آموزشهای هنرستانی با نیازهای واقعی بخش کشاورزی تأکید کرد.
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