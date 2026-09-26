به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفای تهران، بهنام بخشی سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران از برنامهریزی برای اجرای حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی و توسعهای در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت سه طرح فاضلاب در پرند، شهرک قدس و جنوب تهران با ظرفیت اسمی ۳۰۳ هزار مترمکعب در شبانهروز تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسند.
بخشی با اشاره به برنامههای شرکت آب و فاضلاب استان تهران در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: احداث واحد دوم تصفیهخانه فاضلاب شهر پرند، توسعه و ارتقای تصفیهخانه فاضلاب شهرک قدس (غرب) و احداث واحدهای ۷ و ۸ تصفیهخانه فاضلاب جنوب تهران، سه طرحی هستند که بهرهبرداری از آنها برای امسال پیشبینی شده است.
وی افزود: ظرفیت اسمی این سه طرح در مجموع ۳۰۳ هزار مترمکعب در شبانهروز است و برآورد میشود سالانه حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب پساب قابل استفاده مجدد از این واحدها تولید شود.
تصفیهخانه فاضلاب پرند
سخنگوی آبفای استان تهران درباره واحد دوم تصفیهخانه فاضلاب پرند گفت: این واحد با ظرفیت ۲۹ هزار مترمکعب در شبانهروز برای جمعیتی حدود ۱۷۰ هزار نفر طراحی شده است.
بخشی افزود: در این پروژه ۱۰.۳ کیلومتر خط انتقال، ۲۵۰ هزار متر شبکه جمعآوری فاضلاب و ۲۰ هزار فقره انشعاب پیشبینی شده و عملیات اجرایی آن که از سال ۱۳۹۶ آغاز شده، اکنون در مرحله نصب تجهیزات قرار دارد.
به گفته وی، پساب تولیدی این تصفیهخانه برای استفاده در آبیاری فضای سبز و بخش صنعت در نظر گرفته شده است.
پیشرفت ۸۵ درصدی تصفیهخانه شهرک قدس
وی درباره توسعه و ارتقای تصفیهخانه فاضلاب شهرک قدس (غرب) نیز اظهار کرد: این طرح با هدف افزایش ظرفیت تصفیه به ۴۴ هزار مترمکعب در شبانهروز در حال اجراست و اکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
سخنگوی آبفای استان تهران گفت: این تصفیهخانه فاضلاب تولیدی بخشهایی از مناطق ۲ و ۵ تهران را پوشش میدهد و با بهرهبرداری از آن سالانه حدود ۱۶ میلیون مترمکعب پساب قابل استفاده تولید خواهد شد.
ظرفیت ۲۳۰ هزار مترمکعبی واحدهای ۷ و ۸ جنوب تهران
بخشی، واحدهای ۷ و ۸ تصفیهخانه فاضلاب جنوب تهران را بزرگترین بخش این مجموعه طرحها از نظر ظرفیت دانست و گفت: این پروژه با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی، ظرفیت تصفیه ۲۳۰ هزار مترمکعب فاضلاب در شبانهروز را دارد.
وی افزود: این واحدها برای تصفیه فاضلاب بخشهایی از شمال، شرق و مرکز تهران احداث شده و حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار خواهند داد.
به گفته بخشی، در واحدهای ۷ و ۸ از فرآیند لجن فعال همراه با حذف ازت و فسفر استفاده میشود و پساب تولیدی برای استفاده در بخشهای کشاورزی، صنعت و آبیاری فضای سبز در نظر گرفته شده است.
وی همچنین گفت: در این پروژه امکان تولید ۲.۴ مگاوات برق از بیوگاز حاصل از فرآیند تصفیه فاضلاب و تولید کود کشاورزی از لجن فرآوریشده پیشبینی شده است و بهرهبرداری از فاز مایع آن برای سال ۱۴۰۵ برنامهریزی شده است.
۱۵ هزار میلیارد تومان پروژه در سال ۱۴۰۵
سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران در ادامه از برنامهریزی برای اجرای حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی و توسعهای در استان تهران طی سال ۱۴۰۵ خبر داد.
بخشی با اشاره به اهمیت استفاده مجدد از پساب در شرایط تداوم تنش آبی اظهار کرد: توسعه تصفیه فاضلاب باید همزمان با توسعه مصرف پساب دنبال شود و استفاده از پساب در مصارفی مانند فضای سبز، صنعت و کشاورزی میتواند جایگزین بخشی از آب متعارف مورد استفاده در این بخشها شود.
وی مجموع ظرفیت اسمی سه طرح فاضلاب پرند، شهرک قدس و جنوب تهران را ۳۰۳ هزار مترمکعب در شبانهروز اعلام کرد و گفت: برآورد میشود این طرحها در مجموع سالانه حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب پساب قابل استفاده مجدد تولید کنند.
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