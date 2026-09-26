آمادگی هلال احمر برای واردات داروهای مورد نیاز کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی خالدی، در برنامه «به وقت گفتوگو» با اشاره به مشکلات ایجادشده در مسیر تأمین برخی داروها اظهار کرد: تحریمها طی سالهای گذشته بر واردات مواد اولیه و تأمین برخی داروهای خاص تأثیر گذاشته است، اما کشور در حوزه تولید، تخصص، توزیع و پخش دارو به ظرفیت قابل توجهی دست یافته است.
تأمین داروهای خاص؛ اولویت هلال احمر
سخنگوی جمعیت هلال احمر با بیان اینکه نگرانی اصلی بیشتر درباره برخی داروهای خاص است، گفت: جمعیت هلال احمر از تمام امکانات، ظرفیتها و ارتباطات بینالمللی خود برای کمک به تأمین این داروها استفاده خواهد کرد.
وی افزود: هلال احمر علاوه بر ظرفیت داروخانههای خود، امکان استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه برای واردات برخی داروها را نیز دارد و در صورت اعلام نیاز رسمی، میتواند برای تأمین اقلام مورد نیاز اقدام کند.
خالدی تأکید کرد: هلال احمر برای واردات دارو و رساندن آن به دست بیماران آمادگی دارد و در صورت اعلام نیاز، از تمام مجاری بینالمللی خود برای این موضوع استفاده خواهد کرد.
وی با اشاره به تقسیم وظایف میان دستگاههای مرتبط با حوزه دارو اظهار کرد: اقدامات هلال احمر در این زمینه منوط به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعیین نیازها و سیاستهای مربوطه از سوی سازمان غذا و دارو است.
سخنگوی جمعیت هلال احمر افزود: این جمعیت آمادگی دارد در صورت نیاز، جلسات مشترکی با وزارت بهداشت برگزار کند تا داروهایی که در مقطع فعلی با کمبود مواجه هستند، شناسایی و در مرحله نخست برای تأمین آنها پیگیری شود.
خالدی درباره محدودیتهای احتمالی در مسیرهای هوایی و دریایی و تأثیر آن بر واردات دارو گفت: دارو شرایط متفاوتی دارد و در صورت فراهم شدن تأییدیهها و سازوکارهای لازم، ظرفیت جمعیتهای هلال احمر و صلیب سرخ میتواند در این زمینه فعال شود.
وی با اشاره به سابقه همکاری جمعیت هلال احمر با نمایندگان صلیب سرخ در شرایط جنگی ادامه داد: در دورههای گذشته، موارد مرتبط با مسائل بشردوستانه به نمایندگان صلیب سرخ اعلام و گزارش شده و این مجموعه نیز برای انجام اقدامات بشردوستانه اعلام آمادگی کرده است.
سخنگوی جمعیت هلال احمر اظهار کرد: در شرایط فعلی نیز باید از ظرفیت نهادهای بینالمللی بشردوستانه استفاده شود تا در صورت نیاز، مسیر تأمین دارو برای بیماران با مانع مواجه نشود.
خالدی با اشاره به ظرفیت تولید داخلی دارو گفت: بخش عمده داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود و در نتیجه، تمرکز اصلی باید بر تأمین داروهای خاص و اقلامی باشد که تولید یا تأمین آنها با محدودیت بیشتری روبهرو است.
وی تأکید کرد: جمعیت هلال احمر تلاش خواهد کرد در این زمینه از ظرفیتهای موجود استفاده کند تا داروهای مورد نیاز بیماران در اختیار آنها قرار گیرد.
قیمت دارو در داروخانههای هلال احمر تابع ضوابط سازمان غذا و دارو است
سخنگوی جمعیت هلال احمر درباره قیمت دارو در داروخانههای این جمعیت نیز گفت: هلال احمر حدود ۴۰ داروخانه در سطح کشور دارد و در این مجموعهها بحث انتفاع و سودجویی مطرح نیست.
خالدی افزود: قیمت داروهایی که در داروخانههای هلال احمر عرضه میشود، بر اساس قیمتهای تعیینشده از سوی سازمان غذا و دارو و شرکتهای پخش است و همان قیمتها به مردم ارائه میشود.
وی در پایان بر آمادگی جمعیت هلال احمر برای همکاری با وزارت بهداشت و استفاده از ظرفیتهای داخلی و بینالمللی برای تأمین داروهای مورد نیاز کشور تأکید کرد.
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