به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام صیادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، همزمان با روز جهانی بهداشت محیط، از انجام بیش از ۲۱۲ هزار بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی استان در یک سال گذشته خبر داد.

وی با تأکید بر اهمیت سلامت محیط در پیشگیری از بیماری‌ها گفت: نظارت بر آب آشامیدنی، مواد غذایی و اماکن عمومی از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش عوامل خطر محیطی و حفاظت از سلامت جامعه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز افزود: از مهر ۱۴۰۴ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، بیش از ۱۲۵ هزار مورد کلرسنجی آب آشامیدنی انجام شد که ۹۷.۷۲ درصد نتایج در محدوده مطلوب قرار داشت.

صیادی ادامه داد: در این مدت ۹۲۰۰ نمونه‌برداری میکروبی از آب انجام شد که ۹۹ درصد نتایج آن مطلوب گزارش شد و تمامی خانوارهای روستایی استان به آب آشامیدنی سالم دسترسی داشتند.

بیش از ۱۲۶ هزار سنجش ایمنی مواد غذایی

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمنی مواد غذایی اظهار کرد: ۵۸۲ نمونه‌برداری از مواد غذایی انجام و بیش از ۱۲۶ هزار سنجش با تجهیزات پرتابل صورت گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز افزود: همچنین از بیش از هزار نانوایی سنتی نمونه‌برداری شد تا کیفیت نان بررسی و از استفاده از مواد غیرمجاز جلوگیری شود.

۹۳۶ مرکز متخلف پلمب شد

صیادی با اشاره به بازرسی‌های میدانی گفت: طی این مدت بیش از ۲۱۲ هزار بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی انجام شد که نتیجه آن صدور ۱۶ هزار اخطاریه بهداشتی بود.

وی افزود: یک هزار و ۱۰۰ مورد از متخلفان به مراجع قضایی معرفی و ۹۳۶ مرکز و مکان متخلف نیز پلمب شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به رسیدگی به شکایات مردمی گفت: از مجموع ۵۱۸۱ شکایت ثبت‌شده در سامانه ۱۹۰، به تمامی موارد پاسخ داده شد.

صیادی افزود: دانشگاه علوم پزشکی البرز در ارزیابی وزارت بهداشت در حوزه رسیدگی به شکایات مردمی، رتبه عالی را کسب کرد.

کشف و معدوم‌سازی بیش از ۳ تن تنباکوی تقلبی

وی همچنین از تشدید نظارت بر اماکن غیرمجاز عرضه دخانیات خبر داد و گفت: در این بازه زمانی ۲۵۷۶ بازدید از این اماکن انجام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز افزود: در جریان این بازرسی‌ها ۱۰۰ مکان متخلف پلمب و بیش از سه تن تنباکوی تقلبی کشف و معدوم شد.

صیادی در پایان با تبریک روز جهانی بهداشت محیط، از کارکنان و کارشناسان سلامت محیط قدردانی و بر تداوم نظارت‌های بهداشتی و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم برای حفاظت از سلامت جامعه تأکید کرد.