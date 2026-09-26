قیمت واکسن آنفلوانزا کاهش یافت

هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، با اعلام این خبر، به خبرنگار مهر گفت: در آستانه عرضه واکسن آنفلوانزا در سطح داروخانهها، قیمت آن کاهش یافت.
وی با اعلام اینکه قیمت واکسن آنفلوانزا برای مصرف کننده قبلا دو میلیون و ۱۸۵ هزار تومان قیمت گذاری شده بود، افزود: حالا قیمت این واکسن به یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان کاهش یافته است.
احمدی گفت: اولین محموله واکسن آنفلوانزا از کشور چین وارد شده است.
سخنگوی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: به زودی محموله بعدی هم که حدود ۵۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوانزا خواهد بود، وارد کشور میشود.
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