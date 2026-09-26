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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵

سردار حیدرنیا: ۱۱۰ هزار البرزی در اجتماع جانفدایان گردهم می‌آیند

سردار حیدرنیا: ۱۱۰ هزار البرزی در اجتماع جانفدایان گردهم می‌آیند

کرج _ فرمانده سپاه البرز اعلام کرد: رزمایش و اجتماع جانفدایان روز جمعه ۱۰ مهرماه در بلوار جمهوری کرج برگزار می‌شود و برای حضور بیش از ۱۱۰ هزار نفر برنامه‌ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار علیرضا حیدرنیا، فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز، در جلسه هماهنگی برگزاری همایش بزرگ ۱۱۰ هزار نفری «جان‌فدایان» استان، گفت: اجتماع بزرگ «جان‌فدایان» روز جمعه ۱۰ مهرماه از ساعت ۱۴ تا ۱۸ در بلوار جمهوری کرج برگزار می‌شود و پیش‌بینی شده بیش از ۱۱۰ هزار نفر در آن حضور یابند.

وی در ادامه افزود: ۱۳ کمیته در قالب قرارگاه مرکزی تشکیل شده و دستگاه‌های مختلف استان در بخش‌های اجرایی، فرهنگی، رسانه‌ای، امنیتی، حمل‌ونقل و پشتیبانی در برگزاری این رویداد مشارکت دارند.

وی با اشاره به استقبال مردم از طرح «جان‌فدا» اظهار کرد: این رزمایش بخشی از یک حرکت بزرگ مردمی است و حضور مردم می‌تواند در تقویت بازدارندگی و خنثی‌سازی نقشه‌های دشمن نقش داشته باشد.

سردار حیدرنیا: ۱۱۰ هزار البرزی در اجتماع جانفدایان گردهم می‌آیند

فرمانده سپاه البرز گفت: گردان‌های مردمی، دانش‌آموزان، خانواده‌ها، ورزشکاران، پزشکان و پرستاران، معلمان، دانشجویان، طلاب، کارگران، هنرمندان، مهندسان، هیأت‌های مذهبی و گروه‌های جهادی در این اجتماع حضور خواهند داشت.

سردار حیدرنیا تأکید کرد: رویکرد اصلی این برنامه مردم‌پایه است و بخش عمده آن به حضور و مشارکت مردم اختصاص دارد.

پیش‌بینی جایگاه ویژه برای بانوان

وی با اشاره به نحوه استقرار شرکت‌کنندگان گفت: مسیرهای مشخصی برای رژه گردان‌های پیاده و خودرویی، استقرار مردم و جابه‌جایی شرکت‌کنندگان پیش‌بینی شده است.

فرمانده سپاه البرز افزود: جایگاه ویژه‌ای برای بانوان در نظر گرفته شده و تلاش شده زمینه حضور پررنگ و شایسته آنان فراهم شود.

برنامه رسانه‌ای برای «جان‌فدایان»

سردار حیدرنیا همچنین از پیش‌بینی برنامه رسانه‌ای ویژه برای این رویداد خبر داد و گفت: فضاسازی شهری، تبلیغات محیطی، پویش‌های مردمی و انعکاس رسانه‌ای مراسم در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود اجتماع بزرگ «جان‌فدایان» البرز با حضور مردم و مشارکت دستگاه‌های مختلف به رویدادی ماندگار تبدیل شود.

کد مطلب 6959112

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