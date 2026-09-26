به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار علیرضا حیدرنیا، فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز، در جلسه هماهنگی برگزاری همایش بزرگ ۱۱۰ هزار نفری «جان‌فدایان» استان، گفت: اجتماع بزرگ «جان‌فدایان» روز جمعه ۱۰ مهرماه از ساعت ۱۴ تا ۱۸ در بلوار جمهوری کرج برگزار می‌شود و پیش‌بینی شده بیش از ۱۱۰ هزار نفر در آن حضور یابند.

وی در ادامه افزود: ۱۳ کمیته در قالب قرارگاه مرکزی تشکیل شده و دستگاه‌های مختلف استان در بخش‌های اجرایی، فرهنگی، رسانه‌ای، امنیتی، حمل‌ونقل و پشتیبانی در برگزاری این رویداد مشارکت دارند.

وی با اشاره به استقبال مردم از طرح «جان‌فدا» اظهار کرد: این رزمایش بخشی از یک حرکت بزرگ مردمی است و حضور مردم می‌تواند در تقویت بازدارندگی و خنثی‌سازی نقشه‌های دشمن نقش داشته باشد.

فرمانده سپاه البرز گفت: گردان‌های مردمی، دانش‌آموزان، خانواده‌ها، ورزشکاران، پزشکان و پرستاران، معلمان، دانشجویان، طلاب، کارگران، هنرمندان، مهندسان، هیأت‌های مذهبی و گروه‌های جهادی در این اجتماع حضور خواهند داشت.

سردار حیدرنیا تأکید کرد: رویکرد اصلی این برنامه مردم‌پایه است و بخش عمده آن به حضور و مشارکت مردم اختصاص دارد.

پیش‌بینی جایگاه ویژه برای بانوان

وی با اشاره به نحوه استقرار شرکت‌کنندگان گفت: مسیرهای مشخصی برای رژه گردان‌های پیاده و خودرویی، استقرار مردم و جابه‌جایی شرکت‌کنندگان پیش‌بینی شده است.

فرمانده سپاه البرز افزود: جایگاه ویژه‌ای برای بانوان در نظر گرفته شده و تلاش شده زمینه حضور پررنگ و شایسته آنان فراهم شود.

برنامه رسانه‌ای برای «جان‌فدایان»

سردار حیدرنیا همچنین از پیش‌بینی برنامه رسانه‌ای ویژه برای این رویداد خبر داد و گفت: فضاسازی شهری، تبلیغات محیطی، پویش‌های مردمی و انعکاس رسانه‌ای مراسم در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود اجتماع بزرگ «جان‌فدایان» البرز با حضور مردم و مشارکت دستگاه‌های مختلف به رویدادی ماندگار تبدیل شود.