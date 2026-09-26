کاهش ۷۱ درصدی شرارت و درگیری در قم طی سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا میرحیدری پیش از ظهر شنبه در دیدار با آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به روند کاهشی جرایم در استان قم اظهار کرد: آمار جرم و جنایت در سال جاری نیز همانند سال گذشته با کاهش همراه بوده و شاخص‌های مختلف امنیتی روند نزولی داشته‌اند.



فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد: میزان شرارت و درگیری در سال جاری نسبت به سال گذشته ۷۱ درصد کاهش یافته است و نزاع نیز کاهش ۶ درصدی را تجربه کرده است.



وی افزود: جرایم خشن ۵۱ درصد و خودکشی ۴۲ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.



سردار میرحیدری همچنین از کاهش برخی انواع سرقت در استان خبر داد و گفت: سرقت منزل ۸ درصد، سرقت احشام ۵ درصد و سرقت محموله و بار نیز ۴۷ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.



فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به شرایط خاص کشور در ماه‌های گذشته بیان کرد: در جریان جنگ رمضان، جنگ ۱۲ روزه و اغتشاشات دی ماه، مجموعه انتظامی استان با حضور در میدان به وظایف خود در قبال مردم و دفاع از ارزش‌های الهی عمل کرد.



وی افزود: مجموعه انتظامی استان قم در این مقاطع فراتر از آنچه مورد انتظار بود انجام وظیفه کرد و نیروهای انتظامی با روحیه جهادی، کمبودها و خلأهای موجود را جبران کردند.



سردار میرحیدری با اشاره به نقش تعامل میان دستگاه‌های مختلف در کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم تصریح کرد: اقدامات انجام‌شده از سوی مجموعه انتظامی با همکاری و تعامل دیگر ارگان‌ها و نهادها دنبال شده است.



وی خاطرنشان کرد: کاهش آمار جرایم در استان، نشان‌دهنده مؤثر بودن اقداماتی است که با همکاری مجموعه‌های مختلف انجام شده و این روند، امیدواری مردم و جوانان عزیز را به همراه دارد.