به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمینلرزه ساعت ۱۳:۱۲:۲۸ امروز شنبه چهارم مهرماه ۱۴۰۵ در مرز جزیره قشم و خلیج فارس، حوالی سوزا رخ داد.
این زمینلرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده و مختصات آن ۲۶.۸۶ درجه عرض جغرافیایی و ۵۵.۹۴ درجه طول جغرافیایی اعلام شده است.
کانون این زمینلرزه در ۱۵ کیلومتری سوزا، ۱۷ کیلومتری لافت و ۱۸ کیلومتری درگهان قرار داشته است.
همچنین فاصله کانون زمینلرزه تا بندرعباس، مرکز استان هرمزگان، ۵۰ کیلومتر و تا کرمان ۳۹۷ کیلومتر اعلام شده است.
تاکنون گزارشی از خسارت احتمالی این زمینلرزه منتشر نشده است.
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