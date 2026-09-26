به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه ساعت ۱۳:۱۲:۲۸ امروز شنبه چهارم مهرماه ۱۴۰۵ در مرز جزیره قشم و خلیج فارس، حوالی سوزا رخ داد.

این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده و مختصات آن ۲۶.۸۶ درجه عرض جغرافیایی و ۵۵.۹۴ درجه طول جغرافیایی اعلام شده است.

کانون این زمین‌لرزه در ۱۵ کیلومتری سوزا، ۱۷ کیلومتری لافت و ۱۸ کیلومتری درگهان قرار داشته است.

همچنین فاصله کانون زمین‌لرزه تا بندرعباس، مرکز استان هرمزگان، ۵۰ کیلومتر و تا کرمان ۳۹۷ کیلومتر اعلام شده است.

تاکنون گزارشی از خسارت احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.