به گزارش خبرگزاری مهر، قلاسی اظهار کرد: در پی تاکید و دستور ویژه تولیت آستان قدس رضوی مبنی بر ضرورت دلجویی و تکریم خانواده‌های شهدا و جانبازان شهرستان لامرد در استان فارس پس از جنایت آمریکایی صهیونی در حمله به این شهرستان، تیم‌های ارزیاب این معاونت جهت بررسی میدانی به منطقه اعزام شدند.

سرپرست معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی با اشاره به روند اجرایی این دستور افزود: پس از انجام بررسی‌های لازم و ارائه گزارش دقیق به تولیت محترم، مقرر شد شرایط زیارت و حضور این عزیزان در مشهد مقدس فراهم شود. در همین راستا، برنامه‌ریزی‌های لازم جهت میزبانی از حدود ۶۰۰ نفر از خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان شهرستان لامرد در آبان‌ماه سال جاری، در حال انجام است.

وی تاکید کرد: تلاش مجموعه بنیاد کرامت بر این است که با فراهم آوردن امکانات لازم، میزبانی شایسته‌ای از این مهمانان حضرت ثامن‌الحجج (ع) به عمل آید و فضایی معنوی برای تکریم این خانواده‌های صبور و ایثارگر فراهم شود.

گفتنی است؛ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، یک سالن ورزشی در لامرد استان فارس مورد حمله دو موشک قرار گرفت که منجر به شهادت مظلومانه بیش از ۲۰ نفر، از جمله ۴ کودک، و زخمی شدن ۱۰۰ نفر شد. این حمله اندکی پس از حمله هوایی به مدرسه شجره طیبه میناب رخ داد.