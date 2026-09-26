به گزارش خبرگزاری مهر، علی آرش انوشیروانی،فوق تخصص سرطان بالغین و رئیس بیمارستان فیروزگر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در نشست خبری با اشاره به اینکه بیمارستان فیروزگر از سال ۱۳۴۲ شروع به کار کرده و ۶۳۵ تخت دارد،بیان کرد: ضریب اشتغال تخت ۹۵ درصد است و ۱۶۶ تخت ویژه و ۴۵ تخت اورژانس دارد.

انوشیروانی با اشاره به وضعیت مراجعه درمانی بیماران، افزود: برای نمونه در خرداد ماه امسال ۱۵ هزار و ۳۰۹ مراجعه به درمانگاه داشتیم و یکی از مراکزی هستیم که انواع آنژیوگرافی را انجام می‌دهیم و این بیمارستان از مراکز مهم رادیولوژی مداخله‌ای است.

رئیس بیمارستان فیروزگر با بیان اینکه نسبت به سال گذشته در مراجعه بیماران با رشد ۳۹ درصدی روبرو هستیم،گفت: قطب بخش گوارش در کشور هستیم و جزو کاملترین مراکز درمانی در کشور است.رئیس بیمارستان فیروزگر تصریح کرد: ماهانه حدود ۱۴۰۰ بیمار را آندوسکوپی و کولونوسکوپی می کنیم و در مرکز درمانی و آموزشی فیروز ۱۵۵ استاد علمی داریم.

انوشیروانی تصریح کرد: ترببت دانشجویان انترن تا فوق تخصصی در رشته های مختلف در این بیمارستان انجام می‌شود.وی از پذیرش بیماران خارجی در پیوند کبد و کلیه خبر داد و گفت: دانشجویان پیراپزشکی مانند گفتار و کار درمانی،هوشبری،اتاق عمل و مامایی و تغذیه را نیز تربیت می‌کنیم.

رئیس بیمارستان فیروزگر با بیان اینکه ۶۲۷ کارشناس پرستاری در این بیمارستان مشغول به کار هستند، خاطرنشان کرد: طی یکسال گذشته ۲۰ پیوند کلیه انجام داده ایم؛ ۵۹ پیوند کبد و ۴۱ پیوند مغز استخوان را از سال گذشته تاکنون انجام داده ایم؛ضمن اینکه برگزاری کلاس‌های اخلاق حرفه ای از جمله دوره‌های فعال در این بیمارستان است.

انوشیروانی با بیان اینکه در این بیمارستان به دلیل وجود فوق تخصصان گوارش متبحر برخی اقدامات درمانی که نیاز به تبحر خاصی دارد انجام می‌دهیم، افزود: سونوگرافی تشخیصی که در تشخیص انواع سرطانها استفاده می‌شود در این مرکز درمانی صورت می گیرد؛ضمن اینکه یکی از مراکز تحقیقاتی گوارش در اینجا فعالیت دارد.

وی ابراز کرد: وقتی قصد سرمایه گذاری روی تجهیزات پزشکی داشته باشیم باید متناسب با میزان شیوع بیماری در آن منطقه باشد اما در یک مرکز ریفرال و مهم باید تجهیزات پیشرفته‌ای داشته باشد که این بیمارستان چنین شرایطی دارد.

رئیس بیمارستان فیروز گر با اشاره به دوران جنگ اخیر گفت: تمام بخش های درمانی به طور کامل فعال و ارایه کننده خدمات درمانی بودند.

به گفته انوشیروانی ساختمان جدیدی در حال احداث است که چند طبقه آن بهره برداری شده و با توجه به قدمت بیمارستان باید بازسازی برخی بخش ها صورت گیرد؛ ضمن اینکه قرار است با افزایش تعداد تختها به هزار تخت افزایش پیدا کند.

علی عبدالهی، معاون توسعه منابع بیمارستان فیروزگر با بیان اینکه اکنون پرستار به اندازه کافی در این بیمارستان فعالیت دارند، افزود: مصوب تعداد تخت‌های بیمارستان ۴۸۶ تخت است اما اکنون ۶۳۰ تخت فعال است.

وی گفت: در این بیمارستان همه بیمه‌های پایه مانند تامین اجتماعی،سلامت و روستایی را تحت پوشش داریم.معاون توسعه بیمارستان فیروزگر با اشاره به چگونگی تأمین داروی بیماران،افزود: تامین داروی بیماران بر عهده مجموعه دارویی مدد دانشگاه علوم پزشکی ایران است؛ البته مشکل خاصی در خصوص دارو و تامین آن برای بیماران نداریم.

معاون توسعه بیمارستان فیروزگر با بیان اینکه تامین همه تجهیزات مصرفی بیماران بر عهده بیمارستان است و بیمار نیاز به تامین آنها از بیرون از بیمارستان ندارد،ابراز کرد: البته هزینه تامین تجهیزات پزشکی ۴۰ درصد رشد داشته اما این افزایش را بیماران متحمل نمی شوند و توسط وزارت بهداشت به بیمارستان پرداخت می شود.

عبدالهی با انتقاد از کمبود و پایین بودن حقوق و مزایای دستیاران و رزیدنتهای پزشکی گفت: عدد پرداختی ماهانه به رزیدنتها برای یک فرد متاهل ۳۲ میلیون تومان است که واقعا کفاف هزینه ژندگی شان را نمی دهد.

وی با اشاره به عدم سیستم اتفای حریق در این بیمارستان و عدم توانایی در تامین آن، متذکر شد: هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از آبانماه سال گذشته تاکنون از بیمه ها طلبکار هستیم که هنوز پرداخت نشده است.