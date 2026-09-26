علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید اقدامات حفاظتی برای مقابله با قاچاق چوب اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی درباره قطع درختان جنگلی در یکی از شهرستان‌های همجوار و انتقال چوب‌های حاصل از آن به سمت آمل، موضوع در دستور کار یگان حفاظت منابع طبیعی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران منابع طبیعی شهرستان‌های آمل و بابل با اجرای گشت‌های نامحسوس و رصد مسیرهای انتقال، دو دستگاه وانت نیسان حامل چوب جنگلی را که از شهرستان همجوار به سمت آمل در حرکت بودند، شناسایی و تحت نظر قرار دادند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری ادامه داد: با ورود خودروهای موردنظر به حوزه استحفاظی آمل، مأموران نسبت به توقف و بازرسی آنها اقدام کردند که در جریان این عملیات حدود ۳.۵ مترمکعب گرده‌بینه توسکا کشف شد.

باقری گفت: خودروهای توقیف‌شده برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل و دو نفر از متهمان نیز دستگیر و به مراجع انتظامی و قضایی معرفی شدند.

وی با تأکید بر استمرار برخورد با متخلفان حوزه منابع طبیعی خاطرنشان کرد: صیانت از عرصه‌های جنگلی نیازمند تداوم گشت‌های حفاظتی و همکاری مردم در گزارش موارد مشکوک به قطع و حمل غیرمجاز چوب است.

وی همچنین گفت: هفته گذشته سه دستگاه کامیون و یک دستگاه نیسان توقیف و بیش از ۳۰ تُن هیزم قاچاق توسط مأموران سرجنگلبانی امامزاده عبدالله کشف شده بود.