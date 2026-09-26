به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم ستاد خلبان فرامرز نوری ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس با اشاره به جایگاه نیروی انسانی در اقتدار نیروهای مسلح اظهار کرد: مرکز آموزش هوانیروز شهید وطن‌پور اصفهان بزرگ‌ترین مرکز آموزش بالگردی خاورمیانه و تنها مرکز آموزش بالگردی نیروهای مسلح کشور است که علاوه بر ارتش، مسئولیت تربیت خلبان برای سپاه پاسداران، فرماندهی انتظامی و نیروی دریایی را نیز بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه این مرکز در سال ۱۳۵۲ احداث و در سال ۱۳۵۴ به بهره‌برداری رسید، افزود: در ابتدای فعالیت این مجموعه حدود هزار و ۵۰۰ مستشار نظامی آمریکایی در آن حضور داشتند و هزینه آموزش هر دانشجو بین پنج هزار تا ۱۵ هزار دلار بود، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آموزش خلبانان به‌طور کامل به دست متخصصان و استادان ایرانی سپرده شد.

فرمانده مرکز آموزش هوانیروز شهید وطن‌پور تصریح کرد: امروز تمامی مراحل آموزش خلبانی با اتکا به توان داخلی انجام می‌شود و از نظر نیروی انسانی متخصص و امکانات آموزشی با کمبودی مواجه نیستیم.

شرایط پذیرش دانشجویان خلبانی در ارتش

نوری با تشریح شرایط ورود علاقه‌مندان به رشته خلبانی بالگرد گفت: داوطلبان باید دارای دیپلم ریاضی‌فیزیک یا علوم تجربی با معدل کتبی بالاتر از ۱۴ باشند و از طریق آزمون اختصاصی دانشگاه‌های افسری ارتش یا آزمون سراسری سازمان سنجش برای ورود به این رشته اقدام کنند.

وی ادامه داد: داوطلبان پس از موفقیت در آزمون‌های علمی، معاینات پزشکی و مراحل گزینش، وارد دانشگاه افسری امام علی (ع) می‌شوند و پس از گذراندن دو سال آموزش عمومی، برای فراگیری آموزش‌های تخصصی خلبانی به مرکز آموزش هوانیروز شهید وطن‌پور اصفهان انتقال می‌یابند.

فرمانده مرکز آموزش هوانیروز شهید وطن‌پور با اشاره به اینکه دانشجویان پس از چهار سال تحصیل به‌عنوان خلبان دوم عملیاتی فارغ‌التحصیل می‌شوند، افزود: این افراد علاوه بر دریافت گواهینامه خلبانی، مدرک کارشناسی مهندسی هوانوردی مورد تأیید وزارت علوم را نیز دریافت می‌کنند.

وی درباره نحوه انتخاب رشته داوطلبان گفت: علاقه‌مندان نباید در دفترچه انتخاب رشته به دنبال نام مرکز آموزش شهید وطن‌پور باشند، بلکه باید کدرشته‌های مرتبط با دانشگاه افسری امام علی (ع) را در بخش ارتش جمهوری اسلامی ایران انتخاب کنند.

۱۸۰ ساعت آموزش پرواز برای دانشجویان خلبانی

نوری با تشریح مراحل آموزش خلبانی بالگرد اظهار کرد: دانشجویان پس از ورود به مرکز آموزش هوانیروز، ابتدا آموزش‌های پایه را با بالگردهای بل ۲۰۶ و بل ۲۰۵ فرا می‌گیرند.

وی افزود: در این مرحله، دانشجویان ۱۰۰ ساعت با بالگرد بل ۲۰۶ و ۸۰ ساعت با بالگرد بل ۲۰۵ آموزش پرواز می‌بینند و پس از تکمیل مجموع ۱۸۰ ساعت پرواز آموزشی در مدت دو سال، موفق به دریافت گواهینامه خلبانی پایه می‌شوند.

فرمانده مرکز آموزش هوانیروز شهید وطن‌پور ادامه داد: دانشجویان پس از پایان دوره پایه، متناسب با توانمندی، شایستگی و نیاز یگان‌های عملیاتی برای آموزش تخصصی بالگردهای رزمی کبرا، ترابری ۲۱۴ یا ترابری سنگین شینوک انتخاب می‌شوند.

وی اضافه کرد: همچنین برخی از دانشجویان مستعد برای طی دوره‌های تکمیلی و فعالیت به‌عنوان استاد خلبان انتخاب می‌شوند تا در آینده مسئولیت آموزش نسل جدید خلبانان را بر عهده بگیرند.

استخدام رسمی و پرداخت حقوق از نخستین روز تحصیل

نوری با اشاره به مزایای تحصیل در دانشگاه‌های افسری ارتش گفت: تمامی پذیرفته‌شدگان از نخستین روز ورود به دوره دانشجویی به استخدام رسمی و کادر ثابت ارتش درمی‌آیند و از حقوق ماهانه، خوابگاه، امکانات زیستی و تجهیزات کمک‌آموزشی برخوردار می‌شوند.

وی افزود: ارتش برای تأمین نیازهای معیشتی و رفاهی کارکنان خود برنامه‌ریزی کرده و تلاش می‌کند تمامی نیروهای استخدام‌شده پیش از رسیدن به دوران بازنشستگی صاحب مسکن شخصی شوند.

فرمانده مرکز آموزش هوانیروز شهید وطن‌پور با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد همکاران وی از مسکن، خودرو و شرایط معیشتی مناسب برخوردار هستند، اظهار کرد: حتی در مواردی برای دانشجویان متأهل واجد شرایط، پیش از پایان دوران تحصیل خانه سازمانی تأمین شده است.

وی درباره تعهد خدمتی دانشجویان نیز گفت: مدت تعهد اولیه بر اساس ضوابط ارتش، دو برابر مدت آموزش و حداقل هشت سال است و کارکنان رسمی می‌توانند دوره خدمت ۳۰ ساله خود را در ارتش سپری کنند.

ظرفیت آموزش هم‌زمان ۵۰۰ دانشجوی خلبانی در اصفهان

نوری با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی این مرکز گفت: مرکز آموزش هوانیروز شهید وطن‌پور توانایی پذیرش و آموزش هم‌زمان ۳۰۰ تا ۵۰۰ دانشجو را در دوره‌های مختلف دارد و از امکانات تخصصی برای آموزش خلبانان نیروهای مسلح برخوردار است.

وی تسلط به زبان انگلیسی را یکی از ضرورت‌های حرفه خلبانی دانست و افزود: با توجه به اینکه منابع تخصصی هوانوردی به زبان انگلیسی است، دانشجویان باید از پایه مناسبی در این زبان برخوردار باشند.

فرمانده مرکز آموزش هوانیروز شهید وطن‌پور ادامه داد: برای ارتقای توانایی دانشجویان، دوره فشرده شش‌ماهه زبان انگلیسی تخصصی پرواز در آزمایشگاه‌های مجهز زبان این مرکز برگزار می‌شود.

وی با اشاره به حضور نیروهای متخصص در این مجموعه تصریح کرد: شماری از کارکنان فنی و درجه‌داران مرکز دارای مدارک کارشناسی ارشد و دکتری زبان انگلیسی هستند و در بخش‌های آموزشی فعالیت می‌کنند.

امکان ادامه تحصیل خلبانان تا مقطع دکتری

نوری با تأکید بر حمایت ارتش از ارتقای علمی کارکنان اظهار کرد: مسیر ادامه تحصیل برای تمامی کارکنان اعم از خلبانان، نیروهای فنی و درجه‌داران فراهم است و افراد می‌توانند در رشته‌های مرتبط با فعالیت تخصصی خود تحصیلات دانشگاهی را ادامه دهند.

وی افزود: در حال حاضر خلبانانی در مجموعه هوانیروز حضور دارند که از نخبگان علمی کشور محسوب می‌شوند و حتی دانشجوی خلبانی داریم که فارغ‌التحصیل مقطع دکتری دانشگاه صنعتی شریف است.

فرمانده مرکز آموزش هوانیروز شهید وطن‌پور گفت: مدارک تحصیلی مرتبط کارکنان بر اساس ضوابط ارتش ارزشیابی می‌شود و مزایای حقوقی متناسب با آن نیز پرداخت خواهد شد.

فارغ‌التحصیلی ۱۱ خلبان فراجا از مرکز آموزش هوانیروز

نوری با اشاره به همکاری این مرکز با سایر نیروهای مسلح اظهار کرد: آموزش خلبانی در مرکز شهید وطن‌پور محدود به نیروی زمینی ارتش نیست و این مجموعه در تربیت خلبان برای دیگر نیروهای نظامی و انتظامی نیز نقش دارد.

وی افزود: سال گذشته ۱۱ نفر از خلبانان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پس از گذراندن دوره‌های آموزشی از این مرکز فارغ‌التحصیل شدند.

فرمانده مرکز آموزش هوانیروز شهید وطن‌پور با اشاره به نقش هوانیروز در امدادرسانی به مردم گفت: امروز خدمات اورژانس هوایی با مشارکت هوانیروز در بیش از ۳۰ استان کشور ارائه می‌شود و خلبانان این نیرو علاوه بر مأموریت‌های نظامی، در حوادث و بحران‌های طبیعی نیز حضور فعال دارند.

انتقال بیش از هزار مصدوم زلزله سرپل‌ذهاب در کمتر از ۲۴ ساعت

نوری با یادآوری مأموریت‌های امدادی هوانیروز در حوادث مختلف کشور اظهار کرد: خلبانان هوانیروز در زلزله بم، زلزله سرپل‌ذهاب و سیل‌های گلستان، خوزستان و لرستان نقش مؤثری در امدادرسانی و انتقال آسیب‌دیدگان ایفا کردند.

وی افزود: در جریان زلزله سرپل‌ذهاب، بیش از هزار مصدوم در کمتر از ۲۴ ساعت با استفاده از ظرفیت پروازی هوانیروز جابه‌جا شدند؛ مأموریتی که نشان‌دهنده اهمیت بالگردها در امدادرسانی سریع به مناطق بحران‌زده است.

فرمانده مرکز آموزش هوانیروز شهید وطن‌پور با اشاره به خاطرات دوران خدمت خود گفت: زمانی که مسئولیت عملیات پایگاه کرمانشاه را بر عهده داشتم، در دو مأموریت امدادی، زایمان اضطراری مادران در داخل بالگرد انجام شد و خانواده‌ها به نشانه قدردانی، نام فرزندان خود را شهرام و مسعود، به نام خلبانان آن پروازها گذاشتند.

وی تأکید کرد: خدمت‌رسانی مستقیم به مردم از لذت‌بخش‌ترین بخش‌های فعالیت در هوانیروز است و خاطرات نجات جان انسان‌ها برای خلبانان ماندگار می‌شود.

پذیرش بانوان در رشته خلبانی نظامی انجام نمی‌شود

نوری در پاسخ به پرسشی درباره امکان ورود بانوان به رشته خلبانی بالگردهای نظامی گفت: در حال حاضر پذیرش بانوان برای خلبانی نظامی در ارتش انجام نمی‌شود، هرچند زنان در بخش هوانوردی کشوری و غیرنظامی فعالیت دارند.

وی افزود: ارتش در سایر حوزه‌های تخصصی از جمله رشته‌های پزشکی، پیراپزشکی و بخش‌های بیمارستانی از ظرفیت بانوان استفاده می‌کند.

نخستین پرواز انفرادی؛ ماندگارترین خاطره ۳۵ سال خلبانی

فرمانده مرکز آموزش هوانیروز شهید وطن‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ۳۵ سال سابقه خدمت و پرواز اظهار کرد: بهترین خاطره دوران خلبانی من به نخستین پرواز انفرادی در دوران دانشجویی بازمی‌گردد؛ زمانی که برای نخستین بار به‌تنهایی هدایت بالگرد را بر عهده گرفتم.

وی افزود: در آن لحظه، بیش از هر چیز عظمت خداوند و کوچکی انسان در برابر گستردگی آسمان را احساس کردم؛ تجربه‌ای که پس از گذشت سال‌ها همچنان در ذهنم ماندگار است.

نوری با بیان اینکه علاقه به پرواز پس از دهه‌ها خدمت همچنان در وجود وی زنده است، گفت: لذت پرواز با هیچ تجربه دیگری قابل مقایسه نیست و تنها کسی که پرواز را تجربه کرده باشد، می‌تواند زیبایی و عظمت آسمان را به‌درستی درک کند.

وی همچنین با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، ایمان، تخصص و انگیزه نیروهای انسانی را از مهم‌ترین مؤلفه‌های توان دفاعی کشور دانست و بر ضرورت تربیت نسل جدید خلبانان متخصص و متعهد تأکید کرد.

فرمانده مرکز آموزش هوانیروز شهید وطن‌پور ابراز امیدواری کرد که جوانان علاقه‌مند و واجد شرایط با ورود به رشته خلبانی، مسیر علمی و حرفه‌ای خود را در این مرکز دنبال کنند.