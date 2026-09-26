جایزه بازیگری برای «رویای رهایی» در کالیفرنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «رویای رهایی» به کارگردانی عباس رافعی در پانزدهمین دوره جشنواره فیلم عشق در کالیفرنیا ۲ جایزه بازیگری را به خود اختصاص داد. بهروز پناهنده و پریوش جاویدی برای بازی در این فیلم، جایزه بهترین بازیگری را دریافت کردند.

«رویای رهایی» همچنین در بخش بهترین کارگردانی نامزد دریافت جایزه بود. این جشنواره از ۱۹ تا ۲۳ سپتامبر برابر با ۲۸ شهریور تا اول مهر برگزار شد.

در سال ۲۰۱۵ نیز ساره بیات برای بازی در فیلم «فصل فراموشی فریبا» ساخته عباس رافعی، جایزه بهترین بازیگر زن این جشنواره را دریافت کرده بود.

هیئت داوران جشنواره در بیانیه‌ای با اشاره به نقش سینما در جهان امروز اعلام کرد: «در جامعه‌ای که خشونت و نفرت و سوءاستفاده از باورهای معنوی پیرامون ما را در بر گرفته، این فیلمسازان هستند که می‌توانند با انرژی خلاقانه و تلاش مستمر، دنیا را به جایی زیباتر و منصفانه‌تر برای زندگی تبدیل کنند و با فیلم‌هایشان عشق را ترویج دهند.»

«رویای رهایی» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی عباس رافعی، داستان سه زن از سه طبقه اجتماعی متفاوت را روایت می‌کند؛ زنانی که برای رهایی از تعصبات و سنت‌های مطرود جامعه امروز، ناچار به پرداخت بهایی سنگین می‌شوند.

شهره سلطانی، پریوش جاویدی، روشنک گرامی، بهروز پناهنده، حسن زارعی، حمیدرضا هدایتی، رویا حسینی، دلارام زرگر، مسعود شریف، علی اوجی و مهرسان معین، بازیگران «رویای رهایی» هستند.