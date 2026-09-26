۱۹۵۸ هنرمند ۶۵۹۳ اثر به دبیرخانه جشنواره رسام ارسال کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله مازندرانی دبیر هفتمین جشنواره فرهنگی هنری رسام، درباره شاخصهای کلان و عمومی جشنواره امسال و آمار آثار گفت: به لطف خدا امسال استقبال خوبی از جشنواره شده است. تعداد آثاری که در سایت جشنواره ثبت شده حدود ۵۶۴۵ اثر است و تعداد ۹۴۸ اثر نیز به صورت فیزیکی دریافت شد که مجموعاً تا این لحظه قریب ۶۵۹۳ اثر در دبیرخانه به ثبت رسیده است.
وی درباره جامعه آماری پدیدآورندگان آثار اظهار کرد: تعداد کل هنرمندان شرکتکننده در جشنواره هفتم رسام قریب به ۱۹۵۸ نفر است و میانگین سرانه آثار ارسالی هنرمندان ۳.۳۲ اثر است، یعنی هر هنرمند به طور میانگین بیش از ۳ اثر ارسال کرده است. کل آثار رسیده به دبیرخانه ۶۵۹۳ اثر است که به تفکیک عبارتند از بخش فیلم: ۱۲۹۴ اثر شامل داستانی کوتاه ۴۷۹ اثر (۳۷ درصد)، داستانی بلند ۲۳ اثر (۲ درصد)، مستند بلند ۹۸ اثر (۷ درصد) و مستند کوتاه ۶۹۴ اثر (۵۴ درصد)، بخش موسیقی: ۱۰۷۹ اثر شامل ۲۰۵ اثر سرود، ۳۰۰ اثر موسیقی تصویر و ۴۰۰ اثر با کلام، بخش هنرهای تجسمی: ۲۵۹۹ اثر شامل ۱۷۹۹ اثر عکس و ۷۶۰ اثر پوستر و بخش شبکههای اجتماعی: ۷۶۹ اثر شامل ۷۱۳ اثر در حوزه شبکههای اجتماعی و ۵۶ اثر نرمافزارهای کاربردی.
دبیر جشنواره فرهنگی هنری رسام بیان کرد: بیشترین استقبال در بخش هنرهای تجسمی با ۴۵ درصد بوده و در رتبه بعدی فیلم با ۲۳ درصد قرار دارد، رتبه سوم موسیقی و سرود با ۱۹ درصد است و رتبه چهارم شبکههای اجتماعی و نرمافزارها با ۱۳.۵ درصد بوده است.
وی در تحلیل غلبه تولید آثار کوتاه نسبت به آثار بلند گفت: نسبت تولید فیلم بلند نسبت به فیلم کوتاه یک به ده است، یعنی در برابر هر تولید بلند داستانی یا بلند مستند، ده فیلم کوتاه داریم. این امر نشان میدهد فیلمسازان کوتاه علاقه مند به فرمهای چابک، کمهزینه، جشنوارهای و زودبازده هستند و از آنجا که تولید آثار بلند به سرمایهگذاری، وقت و زمان بیشتری نیاز دارد، کمتر تمایل به این سمت وجود دارد.
مازندرانی در تحلیل پیشتازی تولیدات مستند در مقایسه با تولیدات داستانی تصریح کرد: مجموع آثار مستند حدود ۶۱ درصد است در مقابل تولیدات داستانی که ۳۹ درصد است. تولیدات مستند متکی بر پژوهش است و درباره موضوعات روز که اکثر فیلمسازان موضوع جنگ را از نزدیک لمس کرده بودند، از اشرافیت خوبی برخوردار بودند. در مقابل تولیدات سینمایی به درام قوی نیاز دارند و متکی بر چندین تخصص در حوزه تولید بوده و به امکانات بیشتری نیازمندند.
دبیر جشنواره درباره وضعیت هنرهای تجسمی گفت: هنرهای تجسمی از آمار بالایی برخوردار است. از مجموع ۲۵۹۹ اثر در این بخش، ۷۰ درصد آثار مربوط به عکس و ۳۰ درصد مربوط به پوستر است. وی علت پر مخاطب بودن بخش عکس را نشاندهنده پویایی عکاسان در این حوزه دانست و افزود که دیجیتالی بودن دوربینهای عکاسی کمک زیادی به این موضوع کرده است.
وی درباره وضعیت حضور شبکههای اجتماعی و نرمافزارهای کاربردی اظهار کرد: در این بخش مجموعاً ۷۶۹ اثر به دبیرخانه جشنواره رسید که ۷۱۳ اثر مربوط به تولیدات شبکههای اجتماعی است، یعنی معادل ۹۲.۷۲ درصد، در حالی که سهم آثار نرمافزارهای کاربردی و بازیسازی ۵۶ اثر و معادل ۷.۲۸ درصد است. وی معتقد است این شکاف میان تولید محتوای شبکههای اجتماعی و توسعه بازی نرمافزاری (نسبت یک به ۱۲) نشاندهنده چابکی تولید محتوای رسانهای فردی در برابر فرایند زمانبر و تیممحور توسعه اپلیکیشن و گیم است.
دبیر جشنواره درباره سهم سازمانها و نهادهای فرهنگی گفت: مجموع آثار ثبتشده از مجاری سازمانی و نهادی در جشنواره هفتم رسام ۱۱۸۸ اثر است که معادل ۲۰ درصد از کل آثار تخصصی جشنواره را شامل میشود. مراکز صدا و سیمای استانی جمعاً ۴۶۷ اثر به دبیرخانه ارسال کردند که رتبه اول نهادی را دارند. سپس سازمان هنری رسانهای اوج با ۱۷۱ اثر رتبه دوم و بنیاد فرهنگی روایت فتح با ۱۴۸ اثر رتبه سوم را دارند. ضمناً جشنواره عمار لیست حدود ۱۸۰ اثر را به جشنواره ارسال کرده بود اما خود آثار به دست دبیرخانه نرسید و لذا در این تقسیمبندی قرار نگرفت. در مجموع مراکز استانی صدا و سیما نزدیک به ۴۰ درصد کل تولیدات نهادی جشنواره را تشکیل دادهاند.
وی عنوان کرد: ۸۶ درصد آثار از طریق ثبتنام در سایت جشنواره دریافت شده است که این موضوع بلوغ زیرساخت الکترونیکی جشنواره را نشان میدهد. نکته دوم پایین بودن سرانه فیلمهای بلند است؛ تنها ۲۳ فیلم داستانی بلند نشان میدهد برای تقویت سینمای بلند داستانی در حوزه مقاومت و دفاع مقدس، جشنواره باید در ادوار آتی بستههای حمایتی یا جوایز ویژه پیشتولید در نظر بگیرد.
مازندرانی در پایان ابراز امیدواری کرد که جشنوارهای در شان هنرمندان و در شان دفاع مقدس و مقاومت برگزار شود و خواستار همت همه دستگاههای فرهنگی کشور برای حمایت از این جشنواره فاخر فرهنگی هنری و ارتقای هنر مقاومت و دفاع مقدس شد.
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