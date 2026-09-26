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۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷

آیت‌الله شبیری زنجانی سال‌ها از حوزه علمیه تاکستان حمایت کرده است

آیت‌الله شبیری زنجانی سال‌ها از حوزه علمیه تاکستان حمایت کرده است

قزوین- نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان با تجلیل از مقام علمی و خدمات آیت‌الله شبیری زنجانی گفت: ایشان سال‌ها از حوزه علمیه تاکستان حمایت کرده و شهریه طلاب این حوزه را پرداخت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی اسلامی شنبه شب در مراسم بزرگداشت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی که در مسجد امام حسین(ع) برگزار شد، با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم، اظهار کرد: برگزاری چنین مجالسی برای تجلیل از شخصیت‌های علمی و دینی و معرفی خدمات آنان به جامعه ارزشمند است.

وی با اشاره به برگزاری مراسم بزرگداشت آیت‌الله شبیری زنجانی در مسجد امام حسین(ع) افزود: شنیدم حجت‌الاسلام والمسلمین عباسی و اهالی این مسجد برای آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی مجلس برگزار کرده‌اند و از این اقدام قدردانی می‌کنم.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حمایت‌های آیت‌الله شبیری زنجانی از حوزه علمیه تاکستان گفت: ایشان حدود ده‌ها سال است که به طلاب حوزه علمیه تاکستان شهریه پرداخت می‌کنند و این حمایت‌ها همچنان ادامه دارد.

اسلامی ادامه داد: آیت‌الله شبیری زنجانی با برکات و خیرات خود سال‌ها به حوزه علمیه تاکستان کمک کرده است و لازم است خدمات این عالم بزرگوار برای مردم و نسل‌های آینده تبیین شود.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری این مراسم موجب شد نام این سید فاطمی و سید علوی در تاکستان و در میان مردم این منطقه بیش از پیش مطرح شود.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برگزاری مجالس بزرگداشت مراجع و علما در قم گفت: همان‌گونه که در قم برای علما و مراجع مجالس بزرگداشت برگزار می‌شود، برگزاری چنین مراسمی در شهرها و میان مردم نیز ارزشمند است.

اسلامی در پایان با اشاره به درگذشت شهدا و ضرورت گرامیداشت یاد آنان، از حاضران خواست برای شادی روح شهدا، به‌ویژه شهدای اخیر، فاتحه قرائت کنند.

کد مطلب 6959271

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