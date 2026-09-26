به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی اسلامی شنبه شب در مراسم بزرگداشت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی که در مسجد امام حسین(ع) برگزار شد، با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم، اظهار کرد: برگزاری چنین مجالسی برای تجلیل از شخصیت‌های علمی و دینی و معرفی خدمات آنان به جامعه ارزشمند است.

وی با اشاره به برگزاری مراسم بزرگداشت آیت‌الله شبیری زنجانی در مسجد امام حسین(ع) افزود: شنیدم حجت‌الاسلام والمسلمین عباسی و اهالی این مسجد برای آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی مجلس برگزار کرده‌اند و از این اقدام قدردانی می‌کنم.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حمایت‌های آیت‌الله شبیری زنجانی از حوزه علمیه تاکستان گفت: ایشان حدود ده‌ها سال است که به طلاب حوزه علمیه تاکستان شهریه پرداخت می‌کنند و این حمایت‌ها همچنان ادامه دارد.

اسلامی ادامه داد: آیت‌الله شبیری زنجانی با برکات و خیرات خود سال‌ها به حوزه علمیه تاکستان کمک کرده است و لازم است خدمات این عالم بزرگوار برای مردم و نسل‌های آینده تبیین شود.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری این مراسم موجب شد نام این سید فاطمی و سید علوی در تاکستان و در میان مردم این منطقه بیش از پیش مطرح شود.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برگزاری مجالس بزرگداشت مراجع و علما در قم گفت: همان‌گونه که در قم برای علما و مراجع مجالس بزرگداشت برگزار می‌شود، برگزاری چنین مراسمی در شهرها و میان مردم نیز ارزشمند است.

اسلامی در پایان با اشاره به درگذشت شهدا و ضرورت گرامیداشت یاد آنان، از حاضران خواست برای شادی روح شهدا، به‌ویژه شهدای اخیر، فاتحه قرائت کنند.