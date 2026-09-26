به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور و با حضور معاونین وی برگزار شد. در این نشست، محورهای کلیدی نظام قضایی، اجتماعی و سیاسی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

نگاه ویژه به تعلیم و تربیت و رسالت قضا

دادستان کل کشور در ابتدای جلسه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر کبیر انقلاب اسلامی، فرارسیدن هفته دفاع مقدس را گرامی داشت و مراتب تسلیت خود را مجدداً بابت رحلت حضرت آیت‌الله العظمی شبیری ابراز کرد.

وی با اشاره به پیام‌های راهبردی رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) در هفته اخیر، به‌ویژه پیام ایشان به مناسبت آغاز سال تحصیلی، تصریح کرد: موضوع «خودافزایی» که در پیام ایشان مطرح شده، ناظر بر جنبه‌های تهذیبی و تزکیه نفس است که واجد معنویت و شأن والای انسانی است. در همین راستا، نقش معلم و مربی در جامعه بی‌بدیل است و دولت موظف است با رسیدگی همه‌جانبه به معیشت و منزلت معلمان، شرایطی فراهم آورد که آنان فارغ از دغدغه‌های معیشتی، تمام همت خود را صرف تعلیم و تربیت دانش‌آموزان و تحقق عدالت آموزشی کنند.

این مقام عالی قضایی با تأکید بر اشتراکات بنیادین میان مقام قضاوت و کسوت معلمی، افزود: هر دو نهاد در مسیر تعالی جامعه و شکوفایی استعدادهای انسانی حرکت می‌کنند دراین راستا این دو نهاد بسیار مهم به هم نزدیکی دارند.

انتصابات جدید و تقویت رویکرد پیشگیرانه

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک انتصاب امیری اصفهانی به سمت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، بیان داشت: انتخاب ایشان توسط رئیس قوه قضاییه، انتخابی هوشمندانه است. وی با چهار دهه سابقه درخشان در سطوح مختلف مدیریتی و برخورداری از تجارب ارزنده در آسیب‌شناسی حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و غیره، گزینه‌ای شایسته برای این مسئولیت خطیر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد همچنین طرح «قاضی مدرسه» را یکی از راهکارهای بنیادین در پیشگیری از وقوع جرم برشمرد و تأکید کرد: پیشگیری باید از بطن جامعه، مدارس و خانواده‌ها آغاز شود. دادستانی کل کشور با تمام ظرفیت و توان، آمادگی کامل برای همکاری با معاونت پیشگیری از وقوع جرم را دارد تا با بهره‌گیری از کارشناسان زبده و فرهنگ‌سازی مستمر، شاهد رشد و تعالی جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی باشیم.

تحول دیجیتال در نظام وثایق و کاهش جمعیت کیفری

یکی از بخش‌های محوری این نشست، تبیین اقدامات دادستانی کل کشور در راستای اجرای سند تحول قضایی بود. دادستان کل کشور در این باره گفت: دادستانی کل کشور در راستای راهکار شماره ۸۲ سند تحول قضایی، مأموریت دارد با بهره‌گیری از زیرساخت‌های الکترونیک و همکاری سایر بخش‌های دستگاه قضا، فرآیند پذیرش وثایق و کفالت‌ها را تسهیل نماید تا از این طریق گام مؤثری در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها برداشته شود.

وی اعلام کرد: این وب‌سرویس‌ها اکنون در استان تهران عملیاتی شده و در آینده‌ای نزدیک در سراسر کشور راه‌اندازی خواهند شد. اجرای این طرح، علاوه بر تحقق تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر تکریم ارباب رجوع، همزمان سه هدف کلان را دنبال می‌کند: تسهیل در فرآیندها، کاهش هزینه‌های تحمیلی به مردم و در نهایت کاهش ورودی زندان‌ها.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود، سخنرانی قاطع رئیس‌جمهور، در مجمع عمومی سازمان ملل را افتخاری برای جمهوری اسلامی دانست و گفت: این دوره از نشست سازمان ملل به صحنه‌ای برای محاکمه نمادین جنایات ترامپ و نتانیاهو تبدیل شد؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از هیئت‌های حاضر، در اعتراض به حضور آنان جلسه را ترک کردند. این سندی بر مسیر درست رهبر شهید انقلاب اسلامی است و به نیروهای مسلح کشورمان بابت این دستاورد عظیم تبریک می‌گوییم.

وی ضمن محکوم کردن افزایش تحریم‌های اقتصادی علیه ملت ایران، افزود: کشورهایی که در منطقه به جای تکیه بر ملت خود، به آمریکا و رژیم صهیونیستی دل بسته‌اند، باید بدانند آینده‌شان به همسایگی با جمهوری اسلامی گره خورده است. همچنین ترامپ در حالی با فرافکنی، آمار حوادث داخلی ایران را به‌گونه‌ای مغرضانه مطرح می‌کند که باید پاسخگوی نسل‌کشی و جنایات در غزه باشد و این نشان‌دهنده این است که رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا تنها به دنبال هدایت افکار عمومی در مقابل پاسخگویی‌اش در خصوص این جنایت‌ها است.

این مقام عالی قضایی اضافه کرد: جبهه مقاومت قطعا انتقام خواهد گرفت و همچنین ما تا پیروزی نهایی ایستادگی خواهیم‌کرد و از شهادت استقبال می‌کنیم؛ چرا که شهادت محور همه پیروزی‌ها است.

در بخش پایانی این نشست، مراسم تودیع و معارفه معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و معاونت سیاسی امنیتی برگزار شد.

بر این اساس، وحید میرحسینی که پیش از این عهده‌دار معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم بود، به سمت معاون سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور منصوب شد.