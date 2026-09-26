به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم محسن کرمی ظهر شنبه در مراسم روز جوان سرباز که در مرکز آموزش توپخانه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اصفهان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اظهار کرد: سربازان همواره از ارکان اصلی تأمین امنیت و دفاع از تمامیت ارضی کشور بودهاند و با روحیه ایثار، فداکاری و مسئولیتپذیری، نقش مؤثری در انجام مأموریتهای نیروهای مسلح ایفا کردهاند.
وی با بیان اینکه کارکنان وظیفه از سرمایههای ارزشمند نیروهای مسلح به شمار میروند، افزود: حضور جوانان در یگانهای نظامی، علاوه بر تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام مأموریتها، زمینه انتقال تجربه، پرورش نیروهای توانمند و تقویت آمادگی دفاعی کشور را فراهم میکند.
ارشد ارتش در استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری با اشاره به نقش سربازان در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: بسیاری از جوانان این سرزمین در سالهای دفاع مقدس و دیگر مقاطع حساس کشور، با حضور در میدان دفاع از میهن، مسئولیتهای بزرگی را بر عهده گرفتند و نام خود را در تاریخ این سرزمین ماندگار کردند.
وی خطاب به سربازان حاضر در این مراسم گفت: شما ادامهدهنده راه شهدایی هستید که با نثار جان خود از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور دفاع کردند و امروز مسئولیت پاسداری از دستاوردهای آنان بر عهده نسل جوان قرار دارد.
دوران سربازی فرصتی برای کسب تجربه و آمادگی برای آینده
کرمی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت دوران خدمت سربازی اظهار کرد: خدمت سربازی نباید تنها بهعنوان یک دوره گذرا در زندگی جوانان تلقی شود، بلکه میتواند سکوی پرتابی برای کسب تجربه، افزایش توانمندیهای فردی و اجتماعی و آمادگی برای پذیرش مسئولیتهای بزرگتر باشد.
وی افزود: یکی از مهمترین وظایف فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح، فراهم کردن شرایطی است که جوانان بتوانند دوران خدمت خود را به فرصتی برای یادگیری، کسب مهارت و تقویت ویژگیهای فردی تبدیل کنند.
ارشد ارتش در استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه نظم، صبر و مسئولیتپذیری از مهمترین دستاوردهای دوران سربازی است، ادامه داد: جوانانی که از فرصت خدمت برای تقویت این ویژگیها استفاده میکنند، میتوانند پس از پایان دوران سربازی نیز در محیط کار، زندگی خانوادگی و عرصههای اجتماعی از تجربیات خود بهره ببرند.
وی تأکید کرد: دوران سربازی فرصتی طلایی برای شناخت بهتر توانمندیهای فردی، تقویت روحیه همکاری و تمرین پذیرش مسئولیت است و باید از این ظرفیت برای آمادهسازی جوانان برای آینده استفاده شود.
حضور سربازان در یگانهای نظامی عامل بازدارندگی است
کرمی با اشاره به جایگاه کارکنان وظیفه در ساختار دفاعی کشور گفت: سربازان از سرمایهها و ذخایر ارزشمند کشور هستند که با حضور در پادگانها و یگانهای نظامی، در انجام مأموریتها و حفظ آمادگی نیروهای مسلح مشارکت دارند.
وی افزود: حضور مؤثر سربازان در یگانهای مختلف، علاوه بر پیشبرد امور و اجرای مأموریتهای محوله، به تقویت توان دفاعی کشور کمک میکند و از عوامل بازدارندگی در برابر تهدیدات به شمار میرود.
آگاهی جوانان راه مقابله با جنگ ترکیبی است
ارشد ارتش در استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری با اشاره به تهدیدات جنگ ترکیبی اظهار کرد: دشمنان با بهرهگیری از شیوههای مختلف جنگ ترکیبی، جوانان را هدف قرار دادهاند و شناخت این تهدیدات و افزایش آگاهی نسبت به مسائل روز اهمیت بسیاری دارد.
وی افزود: شناخت راههای نفوذ دشمنان، تقویت بصیرت و ارتقای آگاهی جوانان از تحولات روز، از مهمترین راهکارهای مقابله با جنگ ترکیبی است.
کرمی با تأکید بر اهمیت آگاهی و مسئولیتپذیری کارکنان وظیفه، دوران سربازی را فرصتی برای تقویت تواناییهای فردی و کسب تجربه دانست.
در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر از کارکنان وظیفه نمونه ارتش در منطقه اصفهان به پاس تلاش، مسئولیتپذیری و عملکرد آنان در دوران خدمت تجلیل شد.
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