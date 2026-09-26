به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی ظهر شنبه در محفل روایتگری رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس استان سمنان که با حضور فرماندهان و کارکنان فرماندهی انتظامی استان در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار کرد: معرفت نسبت به اهلبیت(ع) تنها شناخت شناسنامهای و تاریخی نیست.
وی ادامه داد: دانستن زمان شهادت، وقایع تاریخی و شناخت حاکمان ظلم و جور، بخشی از شناخت اهلبیت(ع) است، اما معرفت حقیقی آن است که انسان جایگاه و مقام اهلبیت(ع) را بشناسد.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان با اشاره به مصادیق واقعی قرب الهی و ضرورت پرهیز از شناخت صرفاً ظاهری، گفت: زیارت حضرت فاطمه معصومه(س) نیز تنها یک امر ظاهری نیست.
مطیعی افزود: در روایت امام رضا(ع) بر «معرفت به حق» حضرت فاطمه معصومه(س) تأکید شده است و این موضوع نشان میدهد که معرفت و شناخت جایگاه اهلبیت(ع) از ارکان بهرهمندی از زیارت ایشان است.
وی با اشاره به ارزش اعمال اهلبیت(ع) در دستگیری از نیازمندان، گفت: ارزش عمل اهلبیت(ع) در ماجرای اطعام به نیازمندان تنها در روزهداری یا اطعام خلاصه نمیشود، بلکه آنان این عمل را برای «وجهالله» انجام دادند.
امام جمعه سمنان با بیان اینکه درک مقام اهلبیت(ع) نیازمند معرفتی فراتر از ظاهر و تاریخ است، تأکید کرد: حضرت علی(ع) به چنان مرتبهای از معرفت رسیده بود که فرمود اگر پرده از حقایق عالم کنار رود، چیزی بر یقین من افزوده نمیشود و این همان معرفتی است که باید نسبت به اهلبیت(ع) در وجود خود تقویت کنیم.
مطیعی با تأکید بر ضرورت قدرشناسی از نعمت معرفت و محبت اهلبیت(ع)، افزود: انسان باید قدر نعمت معرفت و محبت اهلبیت(ع) را بداند؛ چراکه این نعمت ممکن است به واسطه گناه، دلبستگی به دنیا و همراهی با افراد نامناسب از انسان گرفته شود.
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