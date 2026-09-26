رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی فراجا: بوشهر نماد صبر و مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید بهروز زمانیاصل بعد از ظهر شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس عقیدتی و سیاسی مرزبانی استان بوشهر، با تجلیل از جایگاه ویژه این استان و ویژگیهای رفتاری نیروهای حاضر در این مرزهای حیاتی، بر اهمیت نقش معنوی در سازمان مرزبانی تأکید کرد.
رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی فراجا با اشاره به ویژگیهای جغرافیایی و انسانی استان بوشهر، این استان را نماد استقامت، بردباری و تجلی صبر و مقاومت در کشور جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.
وی با خطاب قرار دادن حاضران، مردم بوشهر را مردمی «مؤمن و متدین» توصیف کرد که همواره در کنار نیروهای امنیتی حضور داشتهاند.
وی با استناد به آموزههای دینی، بر جایگاه والای وظیفه مرزبانی تأکید کرد و با یادآوری روایت گرانقدر امام صادق (ع)، گفت: بر اساس آموزههای اهلبیت، یک روز مرزبانی در راه خداوند، برتری و ارزش بیشتری نسبت به هزار روز عبادت دارد که نزد خداوند مقبول باشد.
حجتالاسلام زمانیاصل در پایان، با تبیین وظایف حوزه عقیدتی و سیاسی در مواجهه با نیروها، تأکید کرد که مسئولان این حوزه باید با رویکردی دلسوزانه و مهربان با تمامی نیروها برخورد کنند و در مسیر وظایف خود، با باورها و اعتقادات نیروها همسو و همدل باشند تا بتوانند هدایت معنوی لازم را محقق سازند.
وی در پایان با ستایش از مدیریت منطقه، سردار عبدالله خسروی فرمانده مرزبانی استان بوشهر را نمونهای بارز از یک فرمانده در تراز بالا معرفی کرد که توانسته است مدیریت منطقه را به شکلی مقتدرانه پیش ببرد.
در این مراسم از تلاشهای حجتالاسلام «سید احمد خلیلی» قدردانی و تجلیل به عمل آمد و طی حکمی، حجتالاسلام "«ابراهیم عبداللهی» به عنوان رئیس جدید عقیدتی سیاسی فرماندهی مرزبانی استان بوشهر معرفی شد.
همچنین از خانواده سرباز شهید والامقام «حمید جعفری» از شهدای جنگ رمضان به پاس ایثار و فداکاری ایشان در مسیر امنیت مرزهای کشور، تقدیر شد.
نظر شما