اطلاعیه شعام درباره اخبار خلاف واقع در موضوع حمل و نقل هوایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره برخی اخبار خلاف واقع در موضوع حمل و نقل هوایی در اطلاعیهای اعلام کرد: انتشار برخی تفاسیر و نقل قولهای خلاف واقع از سخنان دبیر این شورا درباره موضوع حمل و نقل هوایی، موجب طرح سوالات و ابهاماتی گردیده است که بدین وسیله اعلام میدارد:
۱. ادعای اینکه ایران در مقابل محدودیتهای هوایی اخیر دست به مقابله بهمثل نظامی میزند، تکذیب میشود.
۲. مذاکرات میان ایران با کشورهای مربوطه برای رفع برخی محدودیتهای هوایی غیرقانونی ایجاد شده، با جدیت در حال انجام و پیگیری است.
۳. راهکارهای غیرنظامی متعددی برای مقابله بهمثل وجود دارد که در صورت ضرورت، برای برخی از فرودگاهها اعمال خواهد شد و البته امیدواریم که مسئله به این نقطه نیز منجر نشود.
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