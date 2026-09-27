ورمقانی: نیروی انتظامی در شرایط جنگی از خدمت به مردم غافل نشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی برنامه‌های هفته انتظامی در کردستان، ضمن تبریک این مناسبت اظهار کرد: نیروی انتظامی در بخش‌های مختلف زندگی مردم حضور دارد و بخش مهمی از مأموریت آن به تأمین امنیت و خدمت‌رسانی به جامعه اختصاص دارد.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی در برنامه‌های هفته انتظامی افزود: دستگاه‌هایی که در اجرای برنامه‌های این هفته مشارکت دارند باید همکاری لازم را داشته باشند و در برنامه‌هایی مانند میزهای خدمت و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی حضور مؤثری داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: در جریان جنگ ۴۰ روزه، نیروی انتظامی در مقایسه با بسیاری از دستگاه‌ها آسیب بیشتری متحمل شد و تعدادی از مراکز انتظامی از جمله کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها هدف حملات قرار گرفتند.

ورمقانی عنوان کرد: با وجود این شرایط، نیروهای انتظامی مأموریت‌های خود را متوقف نکردند و خدمت‌رسانی و حفاظت از امنیت مردم را ادامه دادند.

وی هفته انتظامی را فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های نیروهای انتظامی و خانواده‌های آنان دانست و گفت: باید از این مناسبت برای معرفی خدمات و زحمات حافظان امنیت و تکریم خانواده‌های آنان استفاده شود.

معاون استاندار کردستان همچنین با اشاره به برگزاری اجلاسیه شهدای فراجا در هفته انتظامی بر ضرورت برنامه‌ریزی مناسب برای این مراسم تأکید کرد و افزود: این برنامه باید در شأن شهدای فراجا و خانواده‌های آنان برگزار شود.