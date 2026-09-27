کرملین: نشست اپک فرصت خوبی برای دیدار پوتین با سران آمریکا و چین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاستجمهوری روسیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه ممکن است در حاشیه نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا دیدار کند.
پسکوف گفت: این فرصت خوبی خواهد بود تا رهبران به شکلی با یکدیگر در حاشیه نشست گفتوگو کنند. پیشبینی اینکه این دیدار به صورت یک نشست سهجانبه جداگانه باشد یا دیدارهای دوجانبه دشوار است.
او افزود پوتین و شی جینپینگ پیشتر بهطور مشخص درباره دیدار در چین توافق کردهاند و اکنون فرصت انجام این دیدار فراهم خواهد بود.
پسکوف همچنین گفت کرملین انتظار دارد پوتین در نشست اپک حضور داشته باشد و برنامههای مربوط به حضور او پیشتر اعلام شده است.
وی درباره روابط روسیه و آمریکا نیز گفت روابط دوجانبه «در بهترین وضعیت خود قرار ندارد».
سخنگوی کرملین همچنین درباره احتمال ارائه سامانههای ماهوارهای شرکت «اسپیسایکس» برای انجام حملات در عمق خاک روسیه هشدار داد و چنین اقدامی را «بسیار زیانبار، خطرناک و نسنجیده» توصیف کرد.
پیشتر یوری اوشاکوف، دستیار رئیسجمهور روسیه نیز گفته بود امکان برگزاری دیدار سهجانبه پوتین، شی جینپینگ و ترامپ در حاشیه نشست اپک وجود دارد.
نشست سران اپک قرار است روزهای ۱۸ و ۱۹ نوامبر در شهر شنژن چین برگزار شود.
در همین حال مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود واشنگتن از پوتین برای شرکت در نشست گروه بیست در آمریکا دعوت کرده است. پسکوف نیز گفته بود روسیه از این دعوت قدردانی میکند و آن را بررسی خواهد کرد.
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