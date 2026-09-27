بخش مهمی از مسائل امروز کشور ماهیت علمی و فناورانه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، در دیدار با جمعی از دانشآموزان نخبه و استعدادهای درخشان که به مناسبت فرارسیدن ماه مهر و در آستانه روز نخبگان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت نقشآفرینی نسل جدید در حل مسائل کشور، اظهار داشت: مهمترین دغدغه دانشآموزان نخبه و استعدادهای درخشان باید شناخت دقیق مسائل کشور و تلاش برای یافتن راهحلهای نوآورانه برای آنها باشد. آینده ایران متعلق به نسلی است که از امروز برای ساختن آن فکر و تلاش میکند و شما دانشآموزان نخبه باید از همین دوران، نگاه خود را از صرفاً موفقیت فردی به سمت حل مسائل واقعی کشور و کمک به پیشرفت ایران عزیز معطوف کنید.
وی با اشاره به اهمیت «مسئلهشناسی» در مسیر پیشرفت کشور افزود: نخستین گام برای حل هر مسئله، شناخت صحیح و دقیق آن است. اگر مسئله را به درستی نشناسیم، حتی اگر منابع و توان علمی قابل توجهی نیز در اختیار داشته باشیم، ممکن است راهحل ما به نتیجه مطلوب نرسد. بنابراین باید ابتدا مسئله را درست فهم کرد، ابعاد آن را شناخت و سپس با تحقیق، پژوهش و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، برای آن راهحل پیدا کرد.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: حل مسائل بزرگ، بدون نوآوری امکانپذیر نیست. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به ذهنهای خلاق، ایدههای جدید و نسلی نیاز دارد که از تکرار راهحلهای گذشته عبور کند و برای مسائل جدید، راهحلهای جدید ارائه دهد. طبیعی است که این مسیر همیشه آسان و بدون دشواری نیست، اما پیشرفت واقعی، حاصل عبور از همین سختیها و تبدیل چالشها به فرصت است.
دلیریان با اشاره به تجربه پیشرفتهای فناورانه جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از دستاوردهای فناورانه کشور، حاصل تلاش نسلی است که در دهههای گذشته، مسائل و نیازهای واقعی کشور را به عنوان یک اولویت جدی دنبال کرد و برای آنها راهحل ساخت. پیشرفت ایران در حوزههایی مانند فناوریهای پهپادی و موشکی، نمونهای از همین مسیر است؛ مسیری که از مسئلهشناسی آغاز شد، با تحقیق و پژوهش ادامه پیدا کرد و با تکیه بر نوآوری و اعتماد به توان جوانان کشور به دستاوردهای عملیاتی رسید.
وی اضافه کرد: اگر امروز جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین در جنگ ۴۰ روزه، توانست با اتکا به ظرفیتهای بومی و فناورانه خود، پایگاهها و مواضع دشمن را درهم بکوبد و آمریکا و رژیم صهیونیستی را در دستیابی به اهداف خود ناکام بگذارد، باید ریشه این توانمندی را در مسیری جستوجو کرد که جوانان این سرزمین از دهه ۶۰ آغاز کردند.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به لطف الهی در مقاطع مختلف توانسته در برابر تهدیدات و فشارهای دشمنان از ظرفیتهای فناورانه و بومی خود استفاده کند و این نتیجه یک مسیر بلندمدت علمی و فناورانه است؛ مسیری که بخش مهمی از آن توسط جوانانی آغاز شد که در سالهای گذشته، به جای انتظار برای راهحلهای آماده، خودشان برای مسائل کشور راهحل ایجاد کردند.
دلیریان با تأکید بر اینکه بخش مهمی از مسائل امروز کشور، ماهیتی علمی و فناورانه دارد، تصریح کرد: اگر برای مسائل کشور به دنبال کشف راهحلهای جدید نباشیم، بسیاری از اقدامات ما به تکرار و کپیبرداری از راهحلهای دیگران محدود خواهد شد. کپیکردن شاید در کوتاهمدت سادهتر باشد، اما آینده را کسانی میسازند که توانایی خلق راهحل نوآورانه دارند.
وی خطاب به دانشآموزان نخبه گفت: حتی پروژههایی که امروز در مدرسه و در قالب فعالیتهای علمی و پژوهشی انجام میدهید، میتواند تمرینی برای حل مسائل واقعی کشور باشد. از همین امروزاز خودتان بپرسید این پروژه چه مسئلهای را حل میکند، آیا میتوان برای آن راهحل بهتری پیدا کرد و چه نوآوری میتوان به آن اضافه کرد.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای مرکز ملی فضای مجازی برای حمایت از نسل جوان و نخبه کشور اظهار داشت: مرکز ملی فضای مجازی به عنوان یک نهاد حاکمیتی، خود را در قبال آینده این نسل مسئول میداند و آمادگی دارد در مسیر ایدهها، ابتکارات و حرکتهای علمی دانشآموزان نخبه در حوزههای مرتبط با فضای مجازی و فناوریهای نوین، در کنار آنها قرار گیرد.
دلیریان در پایان تأکید کرد: کشور ما برای ساختن آینده خود بیش از هر چیز به انسانهای مسئلهمحور، خلاق، پژوهشگر و نوآور نیاز دارد. اگر نسل امروز از دوران دانشآموزی یاد بگیرد که مسائل کشور را بشناسد، برای آنها تحقیق کند و با نوآوری به دنبال راهحل باشد، بدون تردید بخش مهمی از آینده ایران را همین نسل خواهد ساخت.
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