به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دفتر آیت الله مدرسی، کتائب سیدالشهدا، جنبش بصائر، مجمع نمایندگان بصره، نائب رئیس اول پارلمان عراق، قیس الخزعلی و هادی العامری در حمایت از ایران و تصمیم دولت به همراهی با توقف پروازهای ایران اعتراض علنی کردند.

انتقاد نسبت به موضع خنثی چارچوب هماهنگی و تهدید به تجمع در فرودگاه ها، برجسته ترین انتقادات هستند.

توده مردم حاضر در میدان التحریر بغداد با اظهار وفاداری به ایران با شعار «کلا کلا للحصار» اعتراض خود را نسبت به تصمیمات دولت عراق علنی کردند.

تجمعات اعتراضی عراقی‌ها در محکومیت محدودیت پروازها میان عراق و ایران

ساکنان استان بصره و بغداد عصر امروز با برگزاری تجمع‌های مردمی، نسبت به تصمیمات مرتبط با محدودیت پروازهای میان عراق و ایران اعتراض کردند.

برگزارکنندگان این تجمعات، اقدامات اخیر را همسو با خواسته‌های ایالات متحده و در راستای تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران توصیف کردند و از دولت عراق خواستند با این تصمیمات مخالفت کند.

این اعتراضات در حالی شدت یافته است که برخی شخصیت‌های سیاسی عراق نیز نسبت به این محدودیت‌ها واکنش نشان داده‌اند.

در همین راستا، نمایندگان مجلس بصره ضمن اعلام آغاز روند جمع‌آوری امضا برای تشکیل جلسه اضطراری در پارلمان، خواستار حضور نخست‌وزیر، وزیر حمل‌ونقل و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری شده‌اند.

جمعیت معترض حاضر در مرکز بغداد نیز شعار دادند: «اگر نمی‌توانید به موصل برسید، بگذارید با ما بجنگد!» جمعیت در مرکز بغداد در تجمعی با شعارهایی نظیر «نه، نه به محاصره!» ممنوعیت پرواز با جمهوری اسلامی را رد و تصمیمات دولتی را که با فشار آمریکا همسو هستند، محکوم کردند.

موضع گیری هادی العامری

هادی العامری دبیرکل سازمان بدر عراق در سخنانی اعلام کرد: ما محاصره ناعادلانه‌ ای را که آمریکا علیه ایران اعمال کرده است، به‌ ویژه محدودیت‌ های اخیر در زمینه سفرهای هوایی، به‌شدت رد و محکوم می‌کنیم.

دبیرکل سازمان بدر عراق سپس اضافه کرد: از دولت عراق می‌ خواهیم تا از این تصمیم ناعادلانه تبعیت نکند؛ چرا که این مسئله نخستین آزمون برای دستیابی به حاکمیت کامل و فراگیر محسوب می‌ شود.

این در حالیست که عادل عبدالمهدی نیز بامداد امروز در صفحه شخصی خود نوشت: بستن فرودگاه‌های عراق به روی پروازهای ایرانی «اشتباه بزرگی» و عقب‌نشینی از حاکمیت ملی است. بستن فرودگاه‌های عراق به روی همسایه، متحد و دوست ما، اشتباهی بزرگ و عقب‌نشینی از حاکمیت ملی و فدا کردن منافع و آینده ملی ماست.

پیش از این نیز دبیرکل جنبش النجباء عراق در اعتراض به ادامه محدودیت پروازها میان عراق و جمهوری اسلامی ایران تهدید کرده بود که در صورت حل‌نشدن این مسئله، از مردم عراق، موکب‌های حسینی و خدمتگزاران زائران برای تحصن در فرودگاه‌های عراق دعوت خواهد کرد.

بغداد: در حال مذاکره با آمریکا برای از سرگیری پروازهای ایران هستیم

دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: در حال مذاکره با آمریکا هستیم تا برخی از فرودگاه‌ هایمان را از محدودیت‌ های اعمال‌شده بر شرکت‌ های هواپیمایی ایرانی مستثنی کنیم.

در بیانیه صادره از سوی دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر عراق در این خصوص آمده است: کاهش محدودیت‌ ها برای شرکت‌ های هواپیمایی ایرانی به ما امکان می‌ دهد تا پروازها را برای تأمین نیازهای بشردوستانه ازسربگیریم.