تأمین یک میلیون و ۶۸۰ کوله پشتی در پویش ملی همکلاسی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان هرمزگان، مراسم شکرانه پویش ملی «همکلاسی» در مکان جدید مدرسه «شجره طیبه» میناب برگزار شد و حدود یکهزار و ۵۰۰ دانشآموز در این برنامه حضور داشتند.
شکرانه «همکلاسی» در میناب در فضایی مردمی و دانشآموزمحور برگزار شد؛ مراسمی که حضور گسترده کودکان و نوجوانان مینابی، به مکان جدید مدرسه شجره طیبه حالوهوایی تازه بخشید و این مدرسه را بار دیگر به محل گردهمایی و نشاط دانشآموزان تبدیل کرد.
پویش ملی «همکلاسی» با شعار «با هم برای ایران» با هدف تأمین یک میلیون و ۶۸۰ هزار بسته لوازمالتحریر برای دانشآموزان کمبرخوردار کشور شکل گرفته است؛ عددی که در طراحی این پویش، یادآور ۱۶۸ شهید شهرستان میناب است.
ایده شکلگیری این پویش بر این نگاه استوار است که دانشآموزان کمبرخوردار، همکلاسی همه مردم ایران هستند و تأمین لوازم مورد نیاز تحصیل آنان میتواند به یک حرکت جمعی و مردمی تبدیل شود.
در جریان اجرای «همکلاسی» در استانهای مختلف کشور، مردم در تأمین و بستهبندی کولههای لوازمالتحریر مشارکت کردهاند و همراهی با این حرکت تنها به کمک مالی محدود نشده است.
تاکنون یک میلیون و ۶۸۰ کوله برای این پویش تأمین شده و امکان مشارکت در «همکلاسی» تا ۱۵ مهرماه ادامه دارد.
علاقهمندان میتوانند از طریق کد دستوری #168*8877*، سایت http://ham-classi.ir و اپلیکیشن «شاد» در این پویش مشارکت کنند.
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