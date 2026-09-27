نقی زهی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانشرقی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای ۴۱۳ طرح مصوب در استان، مبلغ ۱۰ هزار و ۱۶۸ میلیارد ریال از محل تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه توسط بانکها و مؤسسات عامل پرداخت شده است.
وی افزود: برای اجرای این طرحها ایجاد یک هزار و ۷۷۴ فرصت شغلی پیشبینی شده و منابع اختصاصیافته در راستای حمایت از طرحهای تولیدی و اشتغالزا به کار گرفته شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانشرقی با اشاره به میزان جذب اعتبارات تبصره ۱۸ در استان گفت: با توجه به اعتبارات تخصیصیافته، میزان جذب منابع در این بخش به ۱۰۳ درصد رسیده است که سه درصد بیشتر از سقف ۱۰۰ درصدی اعتبارات تخصیصیافته محسوب میشود.
وعده جذب حداکثری محقق شد
نقی زهی در آبان ماه سال ۱۴۰۴ و در ابتدای مسئولیت خود، در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه آذربایجانشرقی با حضور استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی، بر تلاش برای جذب حداکثری تسهیلات تبصره ۱۸ تأکید کرده بود.
اکنون با گذشت حدود یک سال از آن وعده، آمار اعلامشده از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان نشان میدهد میزان جذب این تسهیلات از رقم تخصیصیافته نیز فراتر رفته و به ۱۰۳ درصد رسیده است.
تسهیلات تبصره ۱۸ برای حمایت از تولید
زهی ادامه داد: تسهیلات موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه با هدف حمایت از تولید و اشتغال پایدار، افزایش سرمایهگذاری، تکمیل طرحهای نیمهتمام، احیای واحدهای تولیدی راکد و استفاده از ظرفیتهای خالی بنگاههای اقتصادی اختصاص مییابد.
وی افزود: این منابع همچنین برای بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی، تکمیل زنجیره ارزش و حمایت از طرحهای دانشبنیان و پیشران در استانها پیشبینی شده است.
نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجانشرقی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی برای رفع موانع اقتصادی، گفت: برای دستیابی به توسعه پایدار و ایجاد رونق اقتصادی، همه مجموعهها باید در حوزه مسئولیت خود برای حل مشکلات و تسهیل فعالیتهای اقتصادی اهتمام جدی داشته باشند.
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