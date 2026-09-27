به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سالاری، عصر یکشنبه در نشست شورای اداری کوهبنان، با اشاره به ظرفیت‌های معدنی، کشاورزی و نیروی انسانی این شهرستان گفت: کوهبنان از جمله شهرستان‌هایی است که در حوزه سرمایه‌گذاری با محدودیت‌هایی مواجه بوده و برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، باید اقدامات جدی‌تری در این زمینه انجام شود.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذار برای حضور و فعالیت اقتصادی به حمایت، همراهی و همکاری دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد، افزود: در نشست با سرمایه‌گذار کارخانه کنسانتره کوهبنان، موضوع تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز این مجموعه از جمله آب و برق مورد بررسی قرار گرفت و برای انتقال این زیرساخت‌ها موافقت‌های لازم انجام شده است.

پیگیری رفع موانع کارخانه کنسانتره

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان ادامه داد: عملیات اجرایی مربوط به تأمین آب و برق کارخانه کنسانتره کوهبنان آغاز خواهد شد و از پنج روز آینده نیز این اقدامات با جدیت و سرعت بیشتری دنبال می‌شود.

سالاری، همچنین از پیگیری موضوع باطله‌های کارخانه خبر داد و گفت: معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری با همکاری دستگاه‌های مرتبط، برای رفع موانع موجود و تعیین تکلیف باطله‌های این کارخانه اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

وی با تأکید بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های بالقوه کوهبنان به فرصت‌های واقعی اقتصادی، تصریح کرد: ظرفیت‌های معدنی، کشاورزی و نیروی انسانی توانمند شهرستان باید در مسیر سرمایه‌گذاری و تولید قرار گیرد و هدف مجموعه مدیریتی استان، رفع موانع تولید و حمایت از طرح‌هایی است که بتوانند برای استان اشتغال و درآمد ایجاد کنند.

سالاری، با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره تولید اظهار کرد: بخش قابل توجهی از ارزش و ثروت در مراحل پایانی زنجیره تولید شکل می‌گیرد و باید از ابتدای زنجیره تا مراحل نهایی، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد تا آثار توسعه اقتصادی در زندگی مردم نیز نمایان شود.

وی از مدیران شهرستان خواست پروژه‌های اولویت‌دار کوهبنان را مشخص کرده و مسیر روشنی برای توسعه اقتصادی شهرستان ارائه دهند و افزود: ایجاد فرصت‌های شغلی و فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی می‌تواند به ماندگاری جمعیت و کاهش روند مهاجرت از این شهرستان کمک کند.

حمایت از دهیاری‌ها و توسعه روستاهای کوهبنان

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان، نیز در این نشست با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از دهیاری‌های کوهبنان اظهار کرد: طی یک سال گذشته با استفاده از ظرفیت ماده ۵۸، حمایت‌های مناسبی در زمینه تأمین ماشین‌آلات، بیل مکانیکی سبک و خودروهای کمپرسی برای این شهرستان انجام شده است.

مالک اژدری، افزود: در نیمه دوم سال نیز روند توزیع ماشین‌آلات بر اساس ظرفیت ماده ۵۸ در میان دهیاری‌ها ادامه خواهد داشت تا توان اجرایی روستاها برای ارائه خدمات و اجرای طرح‌های عمرانی افزایش یابد.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده برای توسعه راه‌های روستایی اشاره کرد و گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، تاکنون ۴۰۰ کیلومتر از راه‌های روستایی در مناطق شمال و جنوب استان کرمان آسفالت شده است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت‌های گردشگری روستاها نیز تأکید کرد و افزود: بخشداران و دهیاران باید در زمینه معرفی ظرفیت‌های گردشگری و الگوسازی در روستاها فعال‌تر عمل کنند.

وی ادامه داد: از طرح‌های درآمدزای دهیاری‌ها، همچنین ساماندهی و رسیدگی به اقامتگاه‌های روستایی حمایت می‌کنیم تا ظرفیت‌های موجود در روستاها به ایجاد درآمد، اشتغال و توسعه پایدار منجر شود.

اژدری، در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت لایروبی رودخانه‌ها تأکید کرد و گفت: اجرای این اقدامات می‌تواند در کاهش خسارات و صدمات احتمالی ناشی از وقوع سیلاب مؤثر باشد.

بر اساس مصوبات این جلسه، مقرر شد فرماندار کوهبنان بر روند اجرای مصوبات نظارت داشته باشد و در صورت کوتاهی دستگاه‌های اجرایی یا اجرا نشدن تعهدات، موضوع را به استانداری کرمان گزارش کند.