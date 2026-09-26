https://mehrnews.com/x3d9Fr ۵ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۶ کد مطلب 6959637 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۵ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۶ پرچمداری مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب در موج ۲۱۰ ارومیه - سلماسیها در دویست و دهمین موج شب های مقاومت ملی در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 30 MB کد مطلب 6959637 کپی شد مطالب مرتبط روایت ۲۱۰ شب مقاومت و ایستادگی مردم محلات همزمان با هفته دفاع مقدس ۲۱۰ شب لبیک؛ بازخوانی عزم استوار مردم دیار آفتاب در پاسداشت انقلاب ۲۱۰ شب در امتداد آرمان؛ جلوههای شور و شعور در خمین برچسبها بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس تجمع مردمی
نظر شما