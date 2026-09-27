مهدی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامهریزی انجام شده برای استقرار خانه جشنواره سیوهشتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اظهار کرد: در سالهای گذشته بخش عمده رویدادهای جشنواره در مجموعهای با عنوان خانه یا کاخ جشنواره برگزار میشد که از جمله آن میتوان به سینما ساحل و پردیس سینمایی سیتیسنتر اشاره کرد، اما امسال برای نخستین بار مرکز همایشهای امام خامنهای به عنوان محل استقرار خانه جشنواره انتخاب شده است.
وی افزود: انتخاب این مجموعه با توجه به ظرفیتهای موجود در حوزه مدیریت ترافیک، فضای در اختیار جشنواره و افزایش قابل توجه تعداد داوران کودک و نوجوان انجام شده است و امکان تمرکز بخش قابل توجهی از فعالیتهای جشنواره را در یک مجموعه فراهم میکند.
دبیر اجرایی سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با اشاره به افزایش تعداد داوران کودک و نوجوان این دوره ادامه داد: امسال بیش از یک هزار و ۶۰۰ داور کودک و نوجوان در جشنواره حضور دارند و بخش مهمی از برنامهریزی خانه جشنواره نیز با توجه به این افزایش انجام شده است.
ستوده گفت: خانه جشنواره علاوه بر نمایش فیلم برای داوران کودک و نوجوان، محل برگزاری فتوکال فیلمها، نشستهای خبری پس از نمایش فیلمها، کارگاهها و نشستهای جشنواره خواهد بود و برنامههای جنبی جشنواره نیز در این مجموعه برگزار میشود.
وی با تشریح نحوه استفاده از فضاهای مختلف مرکز همایشهای امام خامنهای بیان کرد: سه سالن برای نمایش فیلم به گروههای مختلف داوری اختصاص یافته است که نوجوانان دختر در سالن سینما، نوجوانان پسر در سالن بلکباکس و داوران کودک و نوجوان در سالن اصلی مرکز همایشها فیلمها را تماشا خواهند کرد.
دبیر اجرایی جشنواره افزود: پس از نمایش فیلمها، جلسات نقد و بررسی برگزار میشود و پیش از اکران نیز فتوکال فیلمها در همین مجموعه انجام خواهد شد. همچنین کارگاههای جشنواره از ۱۲ تا ۱۵ مهرماه در خانه جشنواره برگزار میشود.
وی با اشاره به برنامههای جنبی شبانه جشنواره اظهار کرد: برنامه جنبی اصلی جشنواره به صورت استیجی و در پلازای این مرکز برگزار میشود و این برنامه از ۱۱ تا ۱۵ مهرماه، هر شب از ساعت ۱۹:۳۰ آغاز خواهد شد.
ستوده همچنین از پیشبینی حملونقل رایگان برای تسهیل دسترسی شهروندان به محل برگزاری برنامههای جشنواره خبر داد و گفت: برای دسترسی بهتر شهروندان به خانه جشنواره، هماهنگی لازم برای استفاده رایگان از اتوبوسرانی انجام شده است.
وی ادامه داد: این سرویس از پایانه آبشار به سمت مرکز همایشهای امام خامنهای حرکت خواهد کرد و در پایان برنامههای شبانه نیز شهروندان را از محل برگزاری جشنواره به میدانگاههای اصلی شهر از جمله میدان آزادی، میدان جمهوری اسلامی و میدان امام حسین منتقل میکند.
دبیر اجرایی سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان خاطرنشان کرد: عمده فعالیتهای خانه جشنواره در فاصله ۱۱ تا ۱۵ مهرماه و همزمان با برگزاری اصلی جشنواره در مرکز همایشهای امام خامنهای انجام خواهد شد.
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