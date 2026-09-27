استقبال گرم از بانوی طلایی روئینگ آسیا در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم استقبال از کیمیا زارعی قهرمان روئینگ آسیا که با درخشش در رقابت‌های ناگویا موفق به کسب مدال طلای ۲ نفره سبک‌وزن و نشان نقره ۲ نفره سنگین‌وزن شده بود صبح یکشنبه با حضور مسئولان استانی و جامعه ورزش همدان برگزار شد.

در این مراسم که با هدف تجلیل از این بانوی ورزشکار برگزار شد علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان به همراه تنی چند از مقامات استانداری، معاونین اداره‌کل ورزش و جوانان، مسئول بسیج ورزشکاران و جمعی از پیشکسوتان و ورزشکاران حضور داشتند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در حاشیه این مراسم با اشاره به توانمندی بالای بانوان ورزشکار همدانی در عرصه‌های بین‌المللی اظهار کرد: درخشش کیمیا زارعی در مسابقات قهرمانی آسیا بار دیگر نشان‌دهنده ظرفیت‌های عظیم ورزشی استان در سطح ملی و فراملی است.

علی حقیقی افزود: کسب ۲ مدال ارزشمند طلا و نقره در رقابت‌های سطح بالای آسیایی از سوی این بانوی همدانی برگ زرینی در تاریخ ورزش استان محسوب می‌شود که حاصل تلاش شبانه‌روزی، پشتکار و هدایت‌های فنی مربیان است.

کیمیا زارعی نیز در این مراسم ضمن قدردانی از حمایت‌های جامعه ورزش و مسئولان استان این افتخارآفرینی را متعلق به تمامی مردم همدان دانست و بر عزم خود برای تداوم مسیر قهرمانی در عرصه‌های آتی تاکید کرد.