وقتی یک نسخه ثابت برای رهبری کافی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب« The Reflective Leader: A Guide to Context-Driven Leadership and Building Trust» اثر آرمین تروست، در سال ۲۰۲۵ از سوی انتشارات Springer Berlin, Heidelberg منتشر شده است. عنوان فارسی کتاب، «رهبر بازتابی؛ راهنمایی برای رهبری مبتنی بر بافت و اعتمادسازی»، به‌خوبی نشان می‌دهد که نویسنده به دنبال ارائه یک نسخه آماده برای همه مدیران نیست. او می‌خواهد نگاه ما را به رهبری از «سبک ثابت» به سمت «تشخیص موقعیت» تغییر دهد.

این کتاب که به همت رسول قربان‌نژاد و حسن بودلایی به فارسی ترجمه شده است، درباره یک پرسش مهم و کاملاً کاربردی است: مدیر در هر موقعیت، با هر تیم و در هر شرایط سازمانی، چگونه باید رهبری کند؟

بسیاری از کتاب‌های رهبری به مدیران می‌گویند رهبر خوب باید الهام‌بخش، قاطع، مشارکتی، مربی‌گر یا تحول‌آفرین باشد. اما تجربه واقعی سازمان‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها همیشه کافی نیست. مدیری که در یک پروژه عملیاتی باید سریع و دقیق تصمیم بگیرد، لزوماً نمی‌تواند همان رفتاری را داشته باشد که در یک جلسه توسعه کارکنان یا حل تعارض میان اعضای تیم دارد. رهبری اثربخش یعنی مدیر بتواند موقعیت را درست بخواند، سطح آمادگی تیم را تشخیص دهد، نوع کار را بفهمد و سپس مناسب‌ترین نقش خود را انتخاب کند.

ساختار کتاب نیز همین مسیر را دنبال می‌کند. تروست ابتدا از رفتارهای روزمره رهبری شروع می‌کند؛ از همان لحظه‌هایی که مدیر باید تصمیم بگیرد، بازخورد بدهد، حمایت کند، مطالبه کند یا اختیار بدهد. سپس چالش‌های رایج رهبری در سازمان‌های امروز را توضیح می‌دهد؛ چالش‌هایی مثل دیجیتالی‌شدن، ابهام، تغییرات مدیریتی، چابکی سازمانی و فاصله میان شعارهای رهبری و واقعیت محیط کار. در ادامه، نظریه‌های شناخته‌شده رهبری را مرور می‌کند و محدودیت‌های آن‌ها را نشان می‌دهد. بخش اصلی کتاب به مفهوم رهبری بازتابگر می‌پردازد؛ یعنی رهبری‌ای که بر شناخت بافت، بازاندیشی در نقش مدیر و ساختن اعتماد میان مدیر و کارکنان استوار است.

یکی از بخش‌های مهم کتاب، مدل چهار نقش رهبری است. نویسنده توضیح می‌دهد که مدیر همیشه نباید در یک نقش باقی بماند. گاهی باید نقش رئیس و تصمیم‌گیرنده را ایفا کند، گاهی نقش مربی را، گاهی شریک فکری تیم باشد و گاهی با رویکرد توانمندساز، میدان عمل را به کارکنان بسپارد. هنر رهبری در این است که مدیر بداند کجا باید جلو بایستد، کجا کنار تیم حرکت کند و کجا اجازه دهد تیم خودش مسئولیت را به دست بگیرد.

ما این کتاب را برای ترجمه انتخاب کردیم، چون مسئله آن فقط یک بحث دانشگاهی نیست؛ مسئله‌ای است که مدیران هر روز با آن درگیرند. بسیاری از مدیران می‌دانند باید اعتماد بسازند، عملکرد را بالا ببرند، کارکنان را توانمند کنند و پاسخ‌گویی را جدی بگیرند؛ اما پرسش اصلی این است که این کارها در عمل چگونه انجام می‌شود. کتاب تروست دقیقاً روی همین نقطه می‌ایستد. او رهبری را از سطح شعار پایین می‌آورد و به رفتارهای واقعی مدیر در موقعیت‌های واقعی سازمان وصل می‌کند.

اهمیت این نگاه برای صنعت نفت بسیار جدی است. صنعت نفت صنعتی پیچیده، تخصصی، ایمنی‌محور و وابسته به هماهنگی میان واحدهای مختلف است. در چنین صنعتی، یک تصمیم مدیریتی می‌تواند بر عملکرد، ایمنی، هزینه، زمان، روحیه کارکنان و کیفیت عملیات اثر بگذارد. مدیران این صنعت با تیم‌هایی سروکار دارند که گاهی بسیار باتجربه‌اند، گاهی تازه‌کار و در حال یادگیری‌اند، گاهی زیر فشار زمان فعالیت می‌کنند و گاهی در موقعیت‌های پرریسک تصمیم می‌گیرند. طبیعی است که یک مدل ثابت رهبری برای همه این شرایط کافی نیست.

برای شرکتی مانند صبانفت نیز این کتاب می‌تواند بسیار کاربردی باشد. صبانفت برای توسعه پایدار، بهره‌وری بالاتر و حفظ سرمایه انسانی خود به مدیرانی نیاز دارد که هم بتوانند نتیجه بگیرند و هم اعتماد بسازند؛ هم استاندارد عملکرد را نگه دارند و هم کارکنان را رشد دهند؛ هم accountability ایجاد کنند و هم فضای گفت‌وگو، یادگیری و همکاری را تقویت کنند. «رهبر بازتابی» به مدیر کمک می‌کند بفهمد در هر موقعیت، چه نوع رفتار مدیریتی بیشترین اثر را دارد: دستور دادن، مربی‌گری، همراهی، تفویض اختیار، بازخورد دادن یا باز کردن مسیر برای اقدام تیم.

مزیت کتاب در این است که مدیر را به خودآگاهی عملی دعوت می‌کند. یعنی مدیر فقط از بیرون به کارکنان نگاه نمی‌کند، بلکه از خود هم می‌پرسد: آیا نقش من در این موقعیت درست است؟ آیا تیم من به کنترل بیشتر نیاز دارد یا اعتماد بیشتر؟ آیا باید روشن‌تر مطالبه کنم یا بیشتر گوش بدهم؟ آیا مسئله، ضعف عملکرد است یا ابهام در انتظارها؟ آیا کارکنان اختیار کافی دارند یا فقط مسئولیت از آن‌ها خواسته شده است؟

این پرسش‌ها برای مدیران صنعتی بسیار آشناست. بسیاری از مشکلات سازمانی نه به دلیل نبود دانش فنی، بلکه به دلیل نبود گفت‌وگوی روشن، نقش‌های نامشخص، اعتماد پایین، بازخورد ناکافی و سبک رهبری نامتناسب با موقعیت ایجاد می‌شود. کتاب تروست به مدیر کمک می‌کند این مسائل را بهتر ببیند و به جای استفاده از نسخه‌های کلی، تصمیم مدیریتی خود را بر اساس واقعیت تیم و سازمان تنظیم کند.

«رهبر بازتابی» کتابی برای مدیرانی است که می‌خواهند از مدیریت روزمره عبور کنند و به رهبری آگاهانه‌تر برسند. این کتاب برای مدیران، سرپرستان، کارشناسان منابع انسانی، مربیان رهبری، مشاوران سازمانی و همه کسانی مفید است که با هدایت افراد و تیم‌ها سروکار دارند. پیام کتاب ساده اما عمیق است: رهبر خوب کسی نیست که همیشه یک پاسخ آماده دارد؛ رهبر خوب کسی است که موقعیت را درست می‌فهمد، نقش خود را آگاهانه انتخاب می‌کند و با رفتار خود اعتماد، مسئولیت‌پذیری و عملکرد بهتر می‌سازد.

از این منظر، ترجمه این کتاب تلاشی است برای وارد کردن یک نگاه تازه و کاربردی به گفت‌وگوی مدیریتی در سازمان‌های ایرانی؛ نگاهی که به‌ویژه برای صنعت نفت و شرکت‌هایی مانند صبانفت می‌تواند الهام‌بخش، قابل استفاده و نزدیک به واقعیت کار مدیران باشد.

گفتنی است، کتاب «رهبر بازتابی؛ راهنمایی برای رهبری مبتنی بر بافت و اعتمادسازی» در ۲۰۰ صفحه با قیمت ۸۸۰هزار تومان به همت موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی از سوی شرکت هزاره سوم اندیشه منتشر شده است.