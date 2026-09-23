به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، محمدحسین نقاشیان با اشاره به برنامههای تیم ملی پدل کشورمان برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا و انتخابی جامجهانی اظهار داشت: با حمایتهای فدراسیون و انجمن پدل کشورمان اردوها و برنامههای آمادهسازی به شکلی مطلوب پیش رفت و امیدواریم روند این تلاشها با کسب افتخار و موفقیت همراه باشد.
وی در مورد بازیهای آسیایی ناگویا تاکید کرد: تیمهای ملی مردان و زنان ما برای حضور در این بازیها شرایط خوبی دارند و امیدواریم با قرعه مناسبی روبهرو شویم. بدون شک سطح رقابتها بالاست و در ورزش حرفهای نمیتوان نتیجه را پیشبینی کرد اما هر آنچه باید برای تدارک این تیم انجام میشد، صورت گرفته و باید منتظر نتایج ملیپوشان کشورمان باشیم.
سرپرست تیم ملی پدل کشورمان به انتخابی جامجهانی هم اشاره کرد و گفت: قرار بود این مسابقات در قطر برگزار شود اما از سوی فدراسیون جهانی بازیها به کویت واگذار شد که طی آن ملیپوشان کشورمان در دو بخش مردان و زنان ۴ تا ۸ آبان ماه سال جاری به میدان خواهند رفت. در این مسابقات که انتخابی آسیا و آفریقا به شمار میرود تنها یک تیم جواز حضور در جامجهانی قطر را خواهد داشت که امیدواریم این سهم به نام تیم ملی ایران ثبت شود.
گفتنی است جامجهانی پدل به میزبانی قطر و از ۱۱ آبان آغاز خواهد شد.
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