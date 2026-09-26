مسابقات قهرمانی پدل مردان ایران پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ۵۰۰ امتیازی پدل آقایان کشور پس از یک هفته ظهر شنبه در نمک‌آبرود پایان یافت و تیم‌های برتر معرفی شدند.

در این دوره از مسابقات، ۹۲ تیم از نقاط مختلف کشور حضور داشتند و ورزشکارانی از استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان، آذربایجان شرقی و گیلان در کنار نمایندگان مازندران به رقابت پرداختند.

مازندران نیز با حضور تیم‌هایی از شهرهای ساری، آمل و چالوس در این رویداد شرکت داشت و در نهایت تیم بردیا شریفی و امیرسینا صالح با عبور از رقبای خود عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را به دست آورد.

تیم‌های یاوری و رافعی نیز با عملکرد قابل توجه در مراحل مختلف رقابت‌ها، به عنوان تیم دوم معرفی شدند و روی سکوی نایب‌قهرمانی ایستادند.

این رقابت‌ها طی روزهای برگزاری با انجام دیدارهای متعدد و فشرده دنبال شد و در پایان، مراسم معرفی تیم‌های برتر برگزار شد.

مدیریت اجرایی مسابقات ۵۰۰ امتیازی پدل آقایان کشور را سید جواد سیدپور بر عهده داشت و امیرحسین پاکزاد نیز به عنوان سرداور، مسئولیت نظارت بر روند فنی مسابقات را عهده‌دار بود.

میزبانی مستمر مسابقات در رشته‌های راکتی، در کنار برخورداری از ظرفیت‌های ورزشی و زیرساخت‌های موجود، زمینه حضور ورزشکاران و تیم‌های استان‌های مختلف کشور در مازندران را فراهم کرده است.

مسئولان ورزش استان بر توسعه میزبانی از رقابت‌های ملی در رشته‌های راکتی تأکید دارند و برگزاری رویدادهایی از این دست را فرصتی برای افزایش فعالیت‌های ورزشی، معرفی ظرفیت‌های استان و تقویت زیرساخت‌های تخصصی این رشته‌ها می‌دانند.