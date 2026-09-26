از ارکستر موسیقی ملی تا فیلم و پویانمایی در هفته فرهنگی ایران در روسیه

هفته فرهنگی ایران در روسیه با حضور ۱۶۸ هنرمند در چهار شهر برگزار شد
هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه با حضور ۱۶۸ هنرمند ایرانی در ۳۰ رشته مختلف و برگزاری مجموعهای از برنامههای فرهنگی، هنری و تخصصی در چهار شهر سنپترزبورگ، مسکو، کازان و آستراخان برگزار شد؛ رویدادی که علاوه بر نمایش ظرفیتهای فرهنگی و هنری ایران، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوازدهمین مجمع بینالمللی فرهنگهای متحد و دیدارهای وی با مقامات روسیه همراه بود.
به گزارش خبرنگار مهر، برنامههای هفته فرهنگی ایران در روسیه از سنپترزبورگ آغاز شد و در ادامه در مسکو، کازان و آستراخان برگزار شد. نمایشگاه هنرهای تجسمی، اجرای موسیقی، نمایش فیلم، برنامههای صنایع خلاق، نشستهای تخصصی، کارگاههای هنری و برنامههای مرتبط با زبان و ادبیات فارسی از جمله بخشهای این رویداد بود.
در جریان این هفته فرهنگی، نمایشگاه هنرهای تجسمی هنرمندان ایرانی در موزه ملی صنایع دستی مسکو گشایش یافت و هنرمندان و مؤسسات ایرانی فعال در حوزههایی همچون اسباببازی، بازیهای رایانهای و پویانمایی نیز با همتایان روس خود دیدار و درباره توسعه همکاریها گفتوگو کردند.
آیین رسمی آغاز هفته فرهنگی ایران عصر دوشنبه ششم مهرماه با حضور وزیران فرهنگ ایران و روسیه در سالن مشهور «بالشوی تئاتر» مسکو برگزار شد. در این مراسم، ارکستر ملی سمفونیک ایران برای بیش از یک هزار و ۷۰۰ نفر از نخبگان فرهنگی و فکری و شهروندان روس به اجرای برنامه پرداخت. این رویداد نخستین اجرای فرهنگی ایران در این سالن بزرگ در مرکز مسکو بود.
پس از مسکو، برنامههای فرهنگی ایران در کازان برگزار شد و هنرمندان هنرهای تجسمی ایران آثار خود را در مجموعه کرملین کازان به نمایش گذاشتند و کارگاههای تخصصی برگزار کردند. همچنین کنسرت ۶۰ نفره هنرمندان ایرانی در سالن اپرای دولتی کازان اجرا شد و گروه پهلوانکها نیز به اجرای برنامه پرداخت.
۱۴ فیلم ایرانی نیز در شهرهای مسکو، کازان و آستراخان به نمایش درآمد و شماری از کارگردانان ایرانی درباره سینما و پیشرفتهای ایران در این عرصه سخنرانی کردند. نشست تخصصی «هوش مصنوعی و میراث اسلامی: روششناسی، اخلاق و ابزارها» نیز در کازان برگزار شد.
در آستراخان نیز شنبه ۱۱ مهرماه کنسرت موسیقی با استفاده از سازهای ایرانی توسط هنرمندان کشورمان برگزار شد و در کنار آن، نمایش فیلم و نمایشگاهی از عکس و پوستر نیز برپا شد.
در کنار برنامههای هنری، نشستهای تخصصی درباره نظامی گنجوی، دیپلماسی مکتوب، ظرفیتهای زبان فارسی و نقش ایرانشناسان در تقویت روابط فرهنگی ایران و روسیه برگزار شد. همچنین استادان زبان و ادبیات فارسی از ایران و روسیه درباره راهکارهای ارتقای آموزش و حفظ زبان فارسی در روسیه گفتوگو کردند.
حضور وزیر فرهنگ ایران در مجمع بینالمللی فرهنگهای متحد
همزمان با برگزاری این رویداد فرهنگی، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای شرکت در دوازدهمین مجمع بینالمللی فرهنگهای متحد و انجام مذاکرات فرهنگی با مقامات روسیه به این کشور سفر کرد.
صالحی در دومین روز سفر خود در نشست عمومی این مجمع در سنپترزبورگ حضور یافت و بهعنوان نخستین مقام میهمان، دیدگاهها و پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران درباره همکاریهای فرهنگی را مطرح کرد. این مجمع با شعار «فرهنگهای متحد، ارزشهای مشترک» و با حضور مقامات و فعالان فرهنگی کشورهای مختلف برگزار شد و موضوعاتی همچون فرهنگ و هنر، سینما، رسانه، موزهها، میراث فرهنگی، فناوریهای نوین و هوش مصنوعی را مورد بررسی قرار داد.
بنا بر اعلام برگزارکنندگان، بیش از دو هزار و ۵۰۰ مقام و فعال فرهنگی در این رویداد حضور داشتند و ۴۴ کشور هیئت رسمی خود را به این اجلاس اعزام کرده بودند.
صالحی: فرهنگ ایران ظرفیت گفتوگو با جهان را دارد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنان خود در این مجمع، فرهنگ ایران را «موجودی زنده و کنشگر» توصیف کرد که میتواند در گفتوگوی جهانی مشارکت کند و به آن معنا ببخشد. او زبان و ادبیات فارسی را تنها ابزار ارتباط ندانست و آن را چارچوبی برای شناخت، رابطی برای اندیشه و بخشی از هویت ایرانی عنوان کرد.
صالحی همچنین عشق مولانا، حکمت حافظ و پند سعدی را میراثی دانست که بیش از ترجمه، نیازمند تجربه است و آن را بخشی از قدرت نرم ایران توصیف کرد؛ قدرتی که به گفته او نه بر زور و ثروت، بلکه بر عمق معنا استوار است.
او در ادامه، به ظرفیتهای میراث فرهنگی ایران برای معرفی کشور در عرصه جهانی پرداخت و گفت ایران با ثبت ۳۰ اثر در حوزه میراث ملموس و ۲۷ اثر در حوزه میراث ناملموس در فهرست میراث جهانی یونسکو، در شمار کشورهای پیشرو این حوزه قرار دارد. صالحی تأکید کرد که «اهمیت این ارقام نه در تعداد، بلکه در کارکرد راهبردی آنها» نهفته است.
وی افزود: هر کاشی مسجد جامع اصفهان، هر آجر چغازنبیل و هر قالی ایرانی، سفیران مجسم فرهنگی ایران هستند» که بدون نیاز به ترجمه یا تبلیغ، با جهانیان گفتوگو میکنند.
صالحی همچنین تأکید کرد: میراث فرهنگی ایران تنها به گذشته تعلق ندارد و میتوان آن را با مسائل معاصر پیوند داد. به گفته وی، ایران میتواند از رهگذر میراث خود در گفتوگوهای جهانی درباره موضوعاتی مانند عدالت، مدارا، کرامت انسان، خانواده، معنویت و صلح مشارکت کند و آثار فیلسوفان، شاعران و هنرمندان ایرانی ظرفیت حضور در این گفتوگوها را دارند.
پیشنهاد گسترش هفتههای فرهنگی و ایرانشناسی
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود، پیشنهاد گسترش هفتههای فرهنگی میان ایران، روسیه و دیگر کشورهای حاضر در مجمع را مطرح کرد و از هنرمندان، مقامات و اندیشمندان کشورهای مختلف برای سفر به ایران دعوت کرد.
وی همچنین توسعه همکاریها در زمینه ایرانشناسی و ایجاد سازوکارهای پایدار برای ارتباط میان ایرانشناسان داخل و خارج از کشور را پیشنهاد داد و گفت شکلگیری اندیشکدههای مشترک میتواند به تولید گفتمان مشترک و کاهش تصویرسازیهای مخدوش از ایران کمک کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، فرهنگ را عاملی برای عبور از روایتهای تکسویه درباره ایران دانست و بر ظرفیت میراث فرهنگی، ادبیات و هنر ایران برای برقراری ارتباط مستقیم با جوامع دیگر تأکید کرد.
دیدار صالحی با معاون نخستوزیر روسیه
صالحی روز جمعه سوم مهرماه در حاشیه مجمع بینالمللی فرهنگهای متحد با تاتیانا گولیکووا، معاون نخستوزیر روسیه و رئیس کمیته سازماندهی این اجلاس، دیدار و گفتوگو کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این دیدار با اشاره به گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در ابعاد مختلف، توسعه همکاریهای فرهنگی دو کشور را مورد توجه قرار داد و برگزاری هفته فرهنگی ایران در چهار شهر روسیه را نشانه اراده مشترک دو کشور برای توسعه پیوندهای فرهنگی و تقویت پایداری این مناسبات دانست. (ایران آنلاین)
گولیکووا نیز با قدردانی از حضور وزیر فرهنگ ایران در مجمع بینالمللی فرهنگهای متحد، از پایداری فرهنگی ایران سخن گفت و آن را نشانه ریشهدار بودن مردم و قدرت فرهنگ این کشور دانست.
توسعه همکاریهای فرهنگی و سینمایی ایران و روسیه
در ادامه سفر وزیر فرهنگ، صالحی با همتای روس خود دیدار کرد و دو وزیر در کمیسیون مشترک فرهنگی ایران و روسیه حضور یافتند. در این کمیسیون، سه کارگروه در حوزههای فرهنگ، هنر و گردشگری تشکیل شد و درباره توسعه همکاریهای دو کشور گفتوگو کردند.
همچنین موافقتنامه تولید مشترک فیلم میان ایران و روسیه در این کمیسیون به امضا رسید. این توافق زمینه مشارکت بخش خصوصی دو کشور در تولید آثار مشترک سینمایی و گسترش همکاریهای سینمایی را فراهم کرد.
صالحی پیش از این نیز با اشاره به ظرفیتهای مشترک دو کشور، حوزههایی مانند سینما، پویانمایی و بازیهای رایانهای را از زمینههای مهم توسعه همکاری فرهنگی میان ایران و روسیه دانسته بود.
از دیگر برنامههای صالحی در سنپترزبورگ، حضور در جمع استادان، دانشجویان و نخبگان فرهنگی و فکری دانشگاه فدرال روسیه بود که طی آن درباره نقش فرهنگ در روابط ایران و روسیه و جایگاه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه تمدنی سخنرانی کرد.
همچنین نشست «جایگاه فرهنگ در روابط و تعاملات ایران و روسیه» در دانشگاه علوم انسانی مسکو برگزار شد و شماری از مشاوران رئیسجمهور روسیه نیز در آن سخنرانی کردند.
در مجموع، هفته فرهنگی ایران در روسیه با برگزاری برنامههای متنوع هنری، سینمایی و تخصصی و با حضور گسترده هنرمندان ایرانی برگزار شد و در کنار آن، دیدارها و نشستهای مقامات فرهنگی دو کشور نیز به توسعه همکاریهای فرهنگی و هنری ایران و روسیه اختصاص یافت.
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