جریمه ۵.۷ میلیارد دلاری برای اپل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، هیئت منصفه دادگاهی فدرال به این نتیجه رسیده که سازنده آیفون باید بیش از ۵.۷ میلیارد دلار به Taction، شرکتی در سن دیگو که تجهیزات جانبی صوتی و گیمینگ با بازخورد لمسی (هپتیک) تولید می کند، بپردازد. اگر این رای پابرجا بماند، اپل باید یکی از سنگین غرامت های حق امتیاز اختراع در آمریکا را پرداخت کند که حتی بیشتر از شکایت فعلی اینتل از این شرکت برای دریافت سه میلیارد دلار غرامت است.

شرکت Tactionدر سال ۲۰۲۱ میلادی شکایت خود را ثبت و مدعی است Taptic Engine اپل که در مدل های مختلف آیفون و اپل واچ یافت می شود، دو حق امتیاز اختراعش مربوط به بازخورد لمسی را نقض کرده است.

یک قاضی دادگاه فدرال در ۲۰۲۳ میلادی این شکایت را رد کرد اما بعدا با تصمیم دادگاه تجدید نظر، پرونده دوباره فعال شد. طبق رای هیئت منصفه جدید، اپل غیر عمدی دو حق امتیاز اختراع شرکت مذکور را نقض کرده است. اپل با تصمیم هیئت منصفه یا پرداخت جریمه موافق نیست و خواستار تجدیدنظر در رای دادگاه خواهد شد.

سازنده آیفون قبل از شکایت Taction با یک شکایت نقض حق امتیاز اختراع از Immersion روبرو بود. شرکت مذکور اپل را به نقض حق امتیاز فناوری بازخورد لمسی شد که در آیفون، ساعت اپل و مک بوک ها به کار می رود اما در نهایت در ازای دریافت مبلغی نامشخص این شکایت را تسویه کرد.