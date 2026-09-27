به گزارش خبرنگار مهر، جلال رحیمزاده صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز کشت پاییزه در ۲۳ شهرستان آذربایجانشرقی اظهار کرد: عملیات کشت محصولات پاییزه در مناطق مختلف استان از دهه سوم شهریورماه آغاز شده و کشاورزان باید با آمادهسازی بهموقع اراضی، کشت را در بازه زمانی مناسب انجام دهند.
وی افزود: هر روز تأخیر در کشت پاییزه میتواند بهطور متوسط حدود یک درصد از ظرفیت تولید محصول بکاهد، بنابراین رعایت زمان مناسب کشت، بهویژه در اراضی دیم، برای استقرار مطلوب بوتهها، استفاده از رطوبت خاک و بهرهگیری از بارشهای پاییزی اهمیت زیادی دارد.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی گفت: برای کشت پاییزه امسال حدود ۵۴۶ هزار هکتار از اراضی استان شامل ۴۸۸ هزار هکتار اراضی دیم و ۵۸ هزار هکتار اراضی آبی برنامهریزی شده است.
رحیمزاده ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی و پیشبینیهای هواشناسی، کشاورزان باید پیش از آغاز بارشهای مؤثر پاییزی نسبت به آمادهسازی زمین، تهیه بذر و تأمین سایر نهادههای مورد نیاز اقدام کنند تا در صورت فراهم شدن شرایط مناسب، کشت بدون اتلاف زمان انجام شود.
وی با اشاره به پیشبینی فصلی هواشناسی برای نیمه دوم مهر تا نیمه آذرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس این پیشبینیها، در بخشهایی از کشور افزایش بارش نسبت به شرایط نرمال پیشبینی شده و شمالغرب کشور از جمله آذربایجانشرقی نیز میتواند از این شرایط بهرهمند شود.
رحیمزاده تأکید کرد: افزایش بارشهای پاییزی میتواند از نظر تأمین رطوبت خاک و استقرار کشتهای پاییزه، بهویژه در اراضی دیم، شرایط مناسبی ایجاد کند، اما زمان دقیق کشت نباید صرفاً بر اساس پیشبینیهای فصلی تعیین شود.
زمان کشت بر اساس شرایط واقعی زمین تعیین شود
وی گفت: کشاورزان برای تعیین زمان کشت باید علاوه بر چشمانداز فصلی، میزان بارش مؤثر، رطوبت واقعی خاک و پیشبینیهای کوتاهمدت و میانمدت هواشناسی را نیز مورد توجه قرار دهند تا عملیات کشت در مناسبترین شرایط انجام شود.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی افزود: تأخیر در کشت میتواند علاوه بر کاهش ظرفیت تولید، موجب کاهش استقرار مناسب بوتهها، کاهش بهرهوری از رطوبت ذخیرهشده در خاک و افزایش ریسک تولید در مزارع دیم شود.
رحیمزاده از کشاورزان خواست با هماهنگی کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی و متناسب با شرایط اقلیمی و زراعی هر منطقه، عملیات کشت پاییزه را در زمان مناسب انجام دهند.
تأمین ۱۵ هزار تن بذر اصلاحشده
وی همچنین از تأمین و تدارک ۱۵ هزار تن بذر اصلاحشده برای کشت پاییزه خبر داد و گفت: برای تأمین کودهای شیمیایی نیز ۶ هزار و ۴۰۰ تن کود اوره، ۱۸ هزار تن کود فسفاته و ۵ هزار و ۵۰۰ تن کود پتاسه در نظر گرفته شده است.
رحیمزاده ادامه داد: نهادههای مورد نیاز کشاورزان برای تسهیل و تسریع عملیات کشت پاییزه در حال تأمین و توزیع است و تلاش میشود این نهادهها در زمان مناسب در اختیار بهرهبرداران قرار گیرد.
وی رعایت تقویم کشت، استفاده از بذرهای اصلاحشده و استاندارد، آمادهسازی بهموقع زمین و توجه به شرایط واقعی رطوبتی و اقلیمی هر منطقه را از مهمترین عوامل موفقیت در کشت پاییزه دانست.
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