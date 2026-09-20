اپل، سامسونگ و گوگل متهم به نقض پتنت صدای فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، کمیسیون تجارت بین‌المللی آمریکا (ITC) در حال بررسی شکایتی درباره برخی دستگاه‌های الکترونیکی مجهز به فناوری صدای فضایی (Spatial Audio) است. این شکایت از سوی شرکت «BoomCloud ۳۶۰» مطرح شده که در زمینه بهینه‌سازی صوتی مبتنی بر فضای ابری برای فیلم، بازی و موسیقی فعالیت می‌کند.

BoomCloud ۳۶۰ مدعی است محصولات اپل، سامسونگ و گوگل، از جمله زیرمجموعه آمریکایی سامسونگ، سه پتنت آمریکایی این شرکت در زمینه پردازش صدای فضایی را نقض کرده‌اند.

این پتنت‌ها فناوری‌هایی از جمله تنظیم بهره (Gain) صدای فضایی در مقایسه با صدای غیرفضایی، جبران تفاوت میان بلندگوی چپ و راست، بهبود پویای صدا بر اساس سیستم رندرینگ و مدیریت تداخل کانال‌ها (Crosstalk) با استفاده از جبران نواقص طیفی را پوشش می‌دهند.

این شرکت خواستار صدور دستوری برای جلوگیری از واردات دستگاه‌های ناقض پتنت به آمریکا و همچنین صدور احکامی برای توقف فروش و توزیع این محصولات در داخل این کشور شده است. با این حال، تاکنون مدل خاصی از محصولات مورد ادعا به‌صورت عمومی اعلام نشده است.

شکایت اولیه در ۱۴ اوت ثبت شد و در ۳۱ اوت نیز ضمیمه‌ای به آن اضافه شد. ITC در اواسط سپتامبر ۲۰۲۶ رأی به آغاز تحقیقات رسمی درباره این پرونده داد. شرکت‌های مذکور ۲۰ روز پس از دریافت اطلاعیه فرصت دارند به این شکایت پاسخ دهند.

اپل، سامسونگ و گوگل نیز به‌صورت جداگانه شکایت‌هایی در دادگاه فدرال آمریکا ثبت کرده و خواستار صدور حکم قضایی مبنی بر عدم نقض پتنت‌های BoomCloud ۳۶۰ توسط محصولات خود شده‌اند. ثبت این پرونده‌های موازی نشان می‌دهد این شرکت‌ها تلاش دارند علاوه بر فرایند رسیدگی در ITC، از طریق دادگاه‌های فدرال نیز با این اتهامات مقابله کنند.