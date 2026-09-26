ارتقای نمایشگر آی پد مینی در نسل جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، انتظار می رود نسل آینده این دستگاه در سال جاری میلادی ارائه شود و گزارش ها و کدهای افشا شده اپل نشان دهنده چند تغییر سخت افزاری است. به روز رسانی مذکور احتمالا سبب شود دستگاه تبلت تفاوت قابل توجهی نسبت به مینی آی پد۷ فعلی داشته باشد.

طبق گزارش بلومبرگ، آی پد مینی۸ احتمالا در اکتبر و با نمایشگر او ال ای دی عرضه شود. گذر از نمایشگر ال سی دی به این نمایشگر سبب می شود رنگ سیاه عمیق تر، رنگ ها غنی تر و تضاد رنگی بهتر شود. با این وجود هنوز مشخص نیست آیا اپل قابلیت ProMotion را با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز عرضه می کند یا نه، زیرا در گزارشی اخیر ذکر شده رفرش ریت دستگاه احتمالا ۶۰ هرتز باقی بماند.

بیشترین میزان ارتقای عملکرد مربوط به تراشه A۲۰پرو اپل است. این تراشه عملکرد بسیار بهتری ارائه و احتمالا قابلیت های بیشتر هوش مصنوعی سیری را در iOS۲۷ فعال می کند. تصاویر فاش شده در کد اپل حاکی از آن است که دوربین در لبه نمایشگر قرار گرفته است. این تبلت در قسمت بالای شیشهٔ نمایشگر، شیار کوچکی برای بلندگو و دکمه‌های تنظیم صدا و پاور همچنان در قسمت بالایی دستگاه قرار خواهند داشت.

همچنین اپل مشغول توسعه یک نوع سیستم ارتعاش مبتنی بر بلندگو است که حفره های بلندی گوی معمول را حذف می کند. بلومبرگ قبلا گزارش داده بود این سیستم باز طراحی شده به شرکت کمک می کند مقاومت در برابر آب را بهبود بخشد. علاوه بر آن شرکت مشغول آزمایش قابی است که محافظت مشابهی برای آیفون فراهم می کند.

طبق شایعات آی پد مینی ۸ یک نمایشگر اندکی بزرگ تر خواهد داشت البته ابعاد دقیق آن هنوز مشخص نشده است. اپل همچنین قیمت پایه آی پد مینی فعلی را در ماه جولای از ۴۹۹ به ۵۹۹ دلار افزایش داد. به این ترتیب ارتقای نمایشگر به او ال ای دی احتمالا به افزایش بیشتر قیمت منجر خواهد شد.