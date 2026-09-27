به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس ظهر یکشنبه در جلسه ستاد خانواده و جوانی جمعیت گیلان با اشاره به آخرین آمارهای جمعیتی استان اظهار کرد: ارزیابی وضعیت جمعیت باید بر اساس شاخصهای مختلف و با مقایسه نسبی با میانگین کشور انجام شود.
وی افزود: شاخصهایی مانند ولادت، فوت، ازدواج و طلاق، تصویری روشن از وضعیت جمعیتی ارائه میکنند و باید به صورت مستمر مورد بررسی و پایش قرار گیرند.
کاهش ۷.۲ درصدی طلاق در گیلان
استاندار گیلان با اشاره به آمار ششماهه نخست سال بیان کرد: میزان طلاق در کشور حدود یک درصد کاهش داشته، در حالی که این کاهش در گیلان به ۷.۲ درصد رسیده است.
حقشناس با تأکید بر اهمیت این شاخص گفت: کاهش طلاق میتواند یکی از نشانههای بهبود شرایط خانواده باشد، اما برای حفظ و تقویت این روند باید برنامههای حمایتی از خانوادهها ادامه پیدا کند.
گیلان برای جوانان زمین میخواهد
وی تأمین مسکن را یکی از مهمترین الزامات حمایت از ازدواج و فرزندآوری دانست و تصریح کرد: موضوع تأمین زمین برای جوانان در شورای مسکن استان در حال پیگیری است.
استاندار گیلان ادامه داد: در این زمینه با وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن گفتوگو شده و باید برای تأمین زمین مورد نیاز، راهکار اجرایی متناسب با شرایط استان پیدا شود.
حقشناس با اشاره به محدودیتهای قانونی تغییر کاربری اراضی افزود: اگرچه تغییر کاربری با محدودیتهایی روبهرو است، اما حمایت از تشکیل خانواده و تأمین مسکن جوانان یک ضرورت است و باید در چارچوب قانون، راهکارهای مناسب برای آن پیدا شود.
تسهیلات ازدواج نباید پشت سد بروکراسی بماند
استاندار گیلان همچنین بر ضرورت تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات ازدواج تأکید کرد و گفت: شرایط جمعیتی استان ایجاب میکند موضوع وام ازدواج و تسهیلات مرتبط با خانواده با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی افزود: اگر بتوانیم موانع ازدواج، مسکن و فرزندآوری را کاهش دهیم، میتوان بخشی از روند کاهش جمعیت را جبران کرد.
جمعیت با یک تصمیم اداری اصلاح نمیشود
حقشناس با بیان اینکه مسئله جمعیت یک موضوع چندبعدی است، خاطرنشان کرد: برای بهبود شاخصهای جمعیتی نمیتوان تنها به یک اقدام یا یک دستگاه متکی بود، بلکه مجموعهای از اقدامات در حوزههای مسکن، اشتغال، ازدواج، فرزندآوری، سلامت و حمایت اجتماعی باید همزمان دنبال شود.
وی اضافه کرد: همه دستگاهها باید در حوزه مسئولیت خود برای حل مشکلات مردم تلاش کنند و هر اقدامی که موجب بهبود شرایط زندگی و افزایش امید اجتماعی میشود، باید مورد توجه قرار گیرد.
«حال مردم» بخشی از مسئولیت مدیران است
استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت خدمترسانی به مردم گفت: همه ما در هر جایگاهی که قرار داریم، وظیفه داریم برای بهتر شدن حال مردم تلاش کنیم؛ چه در بیمارستان، چه در مدرسه، چه در خیابان و چه در دستگاههای اجرایی.
حقشناس با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی، قضایی و انتظامی استان اظهار کرد: هماهنگی میان دستگاهها ظرفیت مهمی برای حل مشکلات مردم ایجاد کرده است و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده شود.
وی تأکید کرد: مسئولان باید از فرصت مسئولیت برای خدمت به مردم استفاده کنند و در چارچوب قانون، برای رفع مشکلات شهروندان اقدام کنند.
تأکید استاندار بر تقویت همبستگی اجتماعی
حقشناس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط منطقه گفت: در شرایط کنونی، همه ما باید هر کاری را که از دستمان برمیآید برای تقویت همبستگی اجتماعی و بهتر شدن حال مردم انجام دهیم.
استاندار گیلان خاطرنشان کرد: فارغ از هر اختلافنظر، دفاع از منافع ملی، سرزمین ایران و تقویت وحدت و همبستگی داخلی باید مورد توجه همه قرار گیرد.
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