سردار فلاح: روایت اقتدار و ترویج فرهنگ دفاع مقدس یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمزه فلاح ظهر یکشنبه با بیان اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به فرهنگ ایثار و شهادت نیاز دارد، اظهار کرد: مردم ایران با حضور در میدان و تداوم روحیه ایثار و مقاومت نشان داده‌اند که فرهنگ دفاع مقدس همچنان در جامعه زنده است.

فرمانده دوران دفاع مقدس با بیان اینکه مدیران و مسئولان باید با خدمت بی منت، فرهنگ دفاع مقدس را حفظ و تقویت کنند.افزود: رسالت ما این است که فرهنگ دفاع مقدس را به درستی روایت کنیم؛ فرهنگی که به فرموده رهبر معظم انقلاب، نجات‌بخش است و در ایستادگی، ولایت‌مداری و استکبارستیزی نقش دارد.

مردم پشتوانه اصلی پیروزی در دفاع مقدس هستند

وی با اشاره به حضور مردم در دوران دفاع مقدس گفت:مردم ایران در هشت سال دفاع مقدس، در شرایطی که رژیم بعثی عراق از حمایت ۲۸ کشور برخوردار بود، در صحنه حضور یافتند.

سردار فلاح از نقش و حضور بعث گونه مردم در تجمعات شبانه گفت و اظهار کرد: برگزاری تجمعات شبانه طی بیش از ۲۱۰ شب، جلوه‌ای بی‌نظیر از حضور و مقاومت مردم است .

وی با بیان اینکه مردم عزیز ایران سرمایه ملی کشور هستند و باید قدردان آنان باشیم، ادامه داد:رژیم بعثی عراق با وجود برخورداری از امکانات و حمایت‌های گسترده، از نقش مردم ایران غافل بود و به هیچ‌یک از اهداف حداقلی خود دست نیافت.

فرمانده دوران دفاع مقدس با بیان اینکه جوانان، مردان و زنان ایران با نثار جان و هستی خود از کشور دفاع کردند، دفاع مقدس را یکی از برگ‌های درخشان تاریخ ایران دانست و افزود: ملت ایران در برابر رژیم بعثی عراق و کشورهای حامی آن ایستاد و اجازه نداد حتی وجبی از خاک کشور در اختیار اشغالگران قرار گیرد.

وی با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح اظهار کرد: باید به وجود نیروهای مسلح و اقتدار کشور افتخار کرد.

سردار فلاح تصریح کرد:دشمن تلاش می‌کند با جنگ روانی، نقاط قوت ما را ضعف نشان دهد و نقاط ضعف خود را قوت جلوه دهد؛ اما نیروهای مسلح با ایستادگی، پاسخ تهدیدها را داده‌اند.

وی با بیان اینکه دشمن امروز به دنبال ایجاد اختلاف و تضعیف قدرت ملی در حوزه معیشت و اقتصاد است، اظهار کرد:جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های مختلفی را پشت سر گذاشته و می‌تواند از این تهدیدها برای ایجاد فرصت استفاده کند.

فرمانده دوران دفاع مقدس افزود: دو قطبی سازی یکی از اهداف دشمن برای تضعیف کشور و زمینه‌سازی براندازی است.

هویت دینی پایه ماندگار فرهنگ ایثار و مقاومت است

وی با تأکید بر ضرورت معرفی هویت دینی و اسلامی کشور گفت: باید هویت دینی و اسلامی جامعه به درستی برای نسل جوان تبیین شود.

سردار فلاح ادامه داد: فرهنگ دفاع مقدس، ایثار، مقاومت و ولایت‌مداری می‌تواند در تقویت این هویت نقش موثری داشته باشد.

وی با اشاره به تحولات اخیر و مواضع رئیس‌جمهور در سازمان ملل متحد، از حضور عزتمندانه و بیان مواضع مقتدرانه وی قدردانی کرد و گفت: سخنان رئیس‌جمهور در سازمان ملل، بیانگر عزت و اقتدار ملت ایران بود و نشان داد جمهوری اسلامی در برابر زورگویی و تهدید تسلیم نمی‌شود.