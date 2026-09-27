ورود دستگاه قضایی به پرونده جان باختن نوجوان جیرفتی در حمله خرس

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، با اشاره به حادثه تلخ جان‌باختن نوجوان ۱۴ ساله در منطقه «سرجوزان بحرآسمان» جیرفت به دلیل حمله خرس و تائید این حادثه از سوی پزشکی قانونی، ضمن تاکید بر پیگیری حقوق خانواده متوفی، از عزم دستگاه قضایی برای برخورد قانونی با هرگونه قصور یا تقصیر احتمالی در اجرای وظایف قانونی سازمان‌های متولی خبر داد.

وی ضمن ابراز تاثر عمیق و تسلیت به خانواده داغدیده نوجوان جان باخته «امیررضا سمندری»، افزود: وقوع این حادثه ناگوار و از دست دادن یک سرمایه انسانی در سنین نوجوانی، موجب تألم خاطر جامعه شده است و دادگستری استان کرمان با قید فوریت به این موضوع ورود کرده است.

وی با بیان اینکه صیانت از حقوق عامه خط قرمز دستگاه قضایی است، تصریح کرد: سازمان محیط‌زیست مکلف است ضمن پیگیری و احقاق حقوق کامل خانواده متوفی، اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده لازم را با لحاظ حفظ گونه های جانوری در محیط زیست استان و جلوگیری از هرگونه تعرض غیرقانونی به آنها؛ برای جلوگیری از تکرار این دست حوادث در مناطق روستایی و عشایری به‌طور جدی در دستور کار قرار دهد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با هشدار نسبت به عواقب هرگونه اهمال در انجام وظایف قانونی، تاکید کرد: دستگاه قضایی استان، موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد و در صورت اثبات هرگونه قصور، تقصیر یا ترک فعل مدیریتی که منجر به وقوع این حادثه تلخ شده باشد، بدون هیچ‌گونه اغماضی با مسببان آن برخورد قضایی قاطع صورت خواهد گرفت.

حجت الاسلام حمیدی، با اشاره به صعب‌العبور بودن منطقه بحرآسمان و نبود پوشش ارتباطی مناسب در برخی نقاط آن، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مسئول باید شرایط جغرافیایی و محدودیت‌های دسترسی و ارتباطی این منطقه را در برنامه‌ریزی‌های خود مدنظر قرار دهند و با تقویت اطلاع‌رسانی، پیش‌بینی سازوکارهای ارتباط اضطراری و اتخاذ تدابیر متناسب با شرایط منطقه، امکان امدادرسانی سریع‌تر و کاهش خطر برای ساکنان را فراهم کنند.

گفتنی است در شامگاه جمعه سوم مهرماه ۱۴۰۵ نوجوانی که به منظور چرای دام های خود در حوالی این منطقه حضور داشته، در پی حمله یک قلاده خرس، به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد که پیگیری‌های قضایی جهت شفاف‌سازی ابعاد این حادثه و تعیین مسئولیت‌های احتمالی دستگاه‌های مربوطه در جریان است.