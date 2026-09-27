خبرگزاری مهر- گروه استانها، عاطفه وفاییان؛ ماهیت نبرد امروز نسبت به دوران گذشته تغییر یافته است. در حالی که نبردهای پیشین محدود به اختلافات سرزمینی بود، امروز تمام توان استکبار با ابزارهای مختلف اقتصادی، نظامی و رسانهای به میدان آمده تا با حذف نمادهای راهبردی و رهبری، روحیه استکبارستیزی ملت را در هم بشکند و این پیام را به جهانیان القا کند که ایستادگی در برابر اراده آنها هزینههای سنگینی دارد.
تابآوری، فراتر از تحمل سختیها، کلید پیروزی است. تاریخ دفاع مقدس و دوران سخت اسارت، تجلیگاه این حقیقت بود که ایمان و اعتقاد قلبی، قدرت روانی ملت را چنان ارتقا میدهد که دشمن تا بن دندان مسلح، خود را اسیر اراده و ایمان رزمندگان میبیند. این ایستادگی، بالاترین درجه از تابآوری است که حتی طرف مقابل نیز به آن اذعان داشته است. خاطرات و روایات بهجامانده از ایثارگران و آزادگان، سندی زنده از اعجاز ایستادگی است؛ از سلولهای تاریک و شکنجههای جانکاه تا صحنههای نبرد، همگی گویای این واقعیتاند که خون شهدا و پایداری رزمندگان، فراتر از زمان و مکان، دارای کرامت و اثری جاودان است که حتی پس از سالها، حقانیت مسیر آنان را اثبات میکند.
وحدت ملی و تابآوری؛ دو رکن اساسی برای عبور از جنگ ترکیبی دشمن
سید جلال ابراهیمی، از یادگاران دوران دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر ماهیت نبردها در جهان امروز، اظهار کرد: نبرد میان حق و باطل همواره در طول تاریخ وجود داشته و هر روز با چهرهای متفاوت نمایان میشود؛ در شرایط کنونی نیز شاهد هستیم که دشمنان با بهرهگیری از شیوههای نوین در قالب جنگهای ترکیبی، سعی در تضعیف اراده ملت ایران دارند.
این رزمنده دفاع مقدس با استناد به کلام الهی در قرآن کریم مبنی بر لزوم تمسک به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه، تصریح کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، حفظ وحدت و انسجام ملی ضروریترین نیاز امروز جامعه ماست. اگرچه بصیرت و بینش سیاسی برای تحلیل مسائل روز لازم است، اما در مقطع کنونی، آنچه بیش از همه اقتدار ملی را تضمین میکند، همبستگی و وحدت کلمه است.
وی به مؤلفه «تابآوری» به عنوان رمز پیروزی ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: کل دوران دفاع مقدس، تجلیگاه تابآوری ملت ایران بود که با صبر و استقامت در برابر دشمن تا بن دندان مسلح، به پیروزی رسید.
ابراهیمی در ادامه با اشاره به دوران اسارت رزمندگان ایرانی در عراق، آن را یکی از عینیترین مصادیق تابآوری دانست و افزود: در آن روزهای سخت، اسرا با وجود فشارهای شدید حزب بعث، بر آرمانها و اعتقادات خود پای فشردند. استقامت آزادگان به قدری بود که در بسیاری از مواقع، دشمنان عراقی به صراحت اذعان میکردند که این ما هستیم که اسیر اراده و ایمان شما شدهایم، نه اینکه شما اسیر ما باشید.
این رزمنده باسابقه که ۴۸ ماه حضور در جبهههای نبرد حق علیه باطل را در کارنامه خود دارد، خاطرنشان کرد: ملت ایران با همین روحیه استقامت و پافشاری بر ارزشها، در تمامی عرصهها سرافراز خواهد بود و نسلهای جدید نیز با بهرهگیری از تجربیات گرانبهای دفاع مقدس، این مسیر عزتمندانه را با قدرت ادامه خواهند داد.
دشمن در جنگ سوم با تمام توان و تجهیزات خود به میدان آمده است
علیاکبر عرفانی، رزمنده دوران دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جنگ فعلی در ماهیت خود دارای همان تعارضات و سختیهای جنگهای گذشته است، اظهار کرد: نکتهای که مردم باید به آن توجه ویژه داشته باشند، تغییر در ماهیت دشمن است. در جنگ تحمیلی اول، دشمن اصلی ما صدام بود که به عنوان یک عامل خبیث، نقشآفرینی میکرد و اگرچه آمریکا نیز در آن جنگ نقش داشت، اما عامل اول و اصلی نبود. امروز در جنگ سوم، آمریکا مستقیماً وارد صحنه شده و اسرائیل نیز به عنوان دشمنی خبیثتر، به کمک او آمده است. در واقع، تمام قدرت استکبار با تمام امکانات و توانش وارد نبرد با ما شده است.
این رزمنده دفاع مقدس افزود: از لحاظ امکانات و حجم آتش، دشمن امروز بسیار متفاوت عمل میکند. حجم بمبارانها و تناژ سلاحهای به کار گرفته شده در لحظه، با دوران گذشته قابل قیاس نیست. همچنین در جنگ اول شاهد ترور هدفمند مغزهای متفکر نظامی و راهبردی نبودیم، اما در این دوره، دشمن بهطور مشخص دست روی فرماندهان ارشد و رهبری میگذارد، چرا که تصور میکند با حذف افسران ما، کار تمام است.
وی با تشریح اهداف پنهان و آشکار دشمن گفت: فاکتورهای انتظاری آمریکا در این جنگ با گذشته متفاوت است. در جنگ اول، ادعای صدام بر سر یک اختلاف ارضی و جغرافیایی (اروند) بود، اما امروز خواسته ظاهری دشمن ضعیف کردن قدرت ایران (مانند انرژی هستهای) است و هدف واقعیاش، درهم شکستن روحیه استکبارستیزی است که با پنجههای ایران گره خورده است. دشمن میخواهد به دنیا نشان دهد که با محاصره هوایی، زمینی و اقتصادی، هر کس ارادهاش پای ایستادگی در برابر آمریکا باشد، نابود خواهد شد. این درسی است که آنها میخواهند به جهانیان بدهند.
عرفانی به موضوع تابآوری جامعه اشاره کرد و گفت: ما همواره تصور میکردیم چون جامعه امروز نسبت به گذشته در رفاه بیشتری قرار دارد و دسترسی به امکانات مالی و زیرساختی بهتر شده است، تابآوری کمتری نسبت به زمان جنگ داشته باشد. اما اکنون مشاهده میکنیم که در شرایطی که برخی زیرساختها تحت فشار هستند، مردم تابآوری بسیار بالایی از خود نشان دادهاند.
رزمنده دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: این ایستادگی، هم برای کشور و هم برای دین، نشاندهنده بالاترین درجه از تابآوری است که حتی خود استکبار نیز آن را درک کرده است. مردم متوجه شدهاند که چون دشمن مستقیم وارد کار شده، آنها نیز باید خود وارد صحنه شوند و حضور شبانه مردم در خیابانها نشاندهنده همین درک عمیق است. اگر این پشتگرمی مردم به یکدیگر ادامه یابد، نصرت الهی محقق خواهد شد و این دوره، درسی برای نسلهای آینده خواهد بود.
روایت ناگفته از اردوگاه تکریت ۱۱؛ وقتی آزاده کربلای ۴ برای مادرش زنده شد
محمد ابوالفضلی، از رزمندگان و آزادگان سرافراز لشکر ۲۱ امام رضا (ع) که متولد سال ۱۳۴۷ است، از سال ۶۲ پای در مسیر دفاع گذاشت و در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فضای معنوی و مردمی آن دوران اظهار کرد: در زمان جنگ، همه چیز مردمی بود؛ از تدارک لباس و غذا تا حضور در جبههها. آن زمان ۴۸ کشور با عراق همکاری میکردند و حتی در میان اسرای عراقی، نیروهایی از کشورهای مختلف عربی دیده میشد. من هم از سال ۶۳ در عملیاتهای بدر و منطقه ایلام و کردستان عراق حضور داشتم تا اینکه در عملیات کربلای ۴، به عنوان غواص در لشکر ۲۱ امام رضا (ع) به فرماندهی سردار شهید اسماعیل قاآنی شرکت کردم.
این رزمنده دوران دفاع مقدس درباره آن شب عملیات گفت: از لشکر ما فقط دو گروهان وارد شدند؛ از گروهان یک، تعداد کمی اسیر شدند و از گروهان دو، تنها من به اسارت درآمدم. چهار سال در اردوگاههای تکریت ۱۱ که جزو اردوگاههای مفقودین عراق بود، بدون هیچ تماسی با خانواده گذراندم.
وی بیان کرد: سال ۶۹ که آزاد شدیم، فهمیدیم خانواده برای ما مراسم ختم و یادبود گرفتهاند. روزی که در حرم امام رضا (ع) به استقبال ما آمدند، مادرم به محض دیدن من غش کرد. وقتی به هوش آمد، در میان هقهق گریه به جای من، سراغ برادر بزرگترم «محمدرضا» را گرفت. تازه فهمیدم که برادر بزرگترم در عملیات کربلای ۵ شهید و مفقود شده است. مادرم در آن لحظه شوکزده، فکر کرده بود فرزند شهیدش بازگشته است. پیکر پاک برادرم نیز سال ۷۵ تفحص و تشییع شد.
کرامت شهدا در قلب سلولهای الرشید
این آزاده سرافراز، با تاکید بر ضرورت یادآوری ایثارگران، از دو همرزم شهید خود یاد میکند که نامشان همیشه با اوست.
ابوالفضلی درباره «شهید حیدر گلبازی» از دیار کاشمر میگوید: او در بدو اسارت مجروحیت شدیدی داشت و به دلیل عدم رسیدگی عراقیها، زخمهایش دچار عفونت شدید شده بود که بوی این عفونتها بسیار تند و سنگین بود. او به شهادت رسید، بوی عطری عجیب در سلولهای پادگان الرشید پیچید که تمام اسرا را مبهوت کرد. او به «شهید عطری اردوگاه» معروف شد.
این راوی دفاع مقدس از «شهید محمد رضایی» نیز به عنوان دیگر ستاره اردوگاه یاد میکند و با بغض میگوید: او را که لو رفته بود از فرماندهان است، به حمام بردند ( حمام مخصوص خود عراقیها بود وگرنه اسرا اصلا آب گرم نداشتند)؛ جایی که عراقیها آب جوش را بر بدنش گرفتند و با کابلهای سهفاز شکنجهاش دادند. بدنش را در شیشههای شکسته گذاشتند و چند بسته نمک را در آب سرد حل کردن و بر روی بدنش ریختند، پس از شهادتش در آن شرایط، پیکر او را دفن کردند. اما وقتی پس از ۱۶ سال پیکرش را تفحص کردند و به خانواده دادند، برخلاف سایر شهدا که تنها استخوانهایشان بازگشته بود، پیکر این شهید سالم بود. پدر شهید تعریف میکرد که مسئولان معراج شهدا گفتند این شهید را به سردخانه بردهاند چون بدنش سالم است! اکنون مزار او در مسجدی بین جاده تربتجام و شیروان، زیارتگاه عاشقان است.
وی با اشاره به وجود مستندهایی از خاطرات اسارت، بر لزوم انتقال این وقایع به نسل جوان تاکید میکند تا مشخص شود «تابآوری» و «گذرا بودن» سختیها، چگونه با ایمان و مقاومت، به پیروزیهای بزرگ بدل شده است.
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