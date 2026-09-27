به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان یزد، والدین پناه سه ساله، با اهدای ۸۵۰ میلیون ریال در آستانه سومین سالروز تولد دخترشان، زمینه آزادی دو زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کردند.

این اقدام با پیگیری مددکار زندان و با هدف شناسایی ظرفیت‌های خیرخواهانه و جلب مشارکت نیکوکاران انجام شد و در نهایت دو زندانی محکوم مالی به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

مریم شکیبا، مادر پناه، درباره این اقدام گفت: با لطف خداوند، همراهی همسرم و همکاری عزیزان در بازداشتگاه خاتم، این اتفاق زیبا رقم خورد و دو نفر فرصت پیدا کردند دوباره به آغوش خانواده‌هایشان بازگردند.

وی افزود: برای یک کودک سه‌ساله، تولد می‌تواند با شمع، کیک و هدیه همراه باشد، اما ما خواستیم پناه یاد بگیرد زیباترین هدیه، شاد کردن دل دیگری است.