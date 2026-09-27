به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر یکشنبه در سمینار فرمانداران آذربایجان‌شرقی، با اشاره به ضرورت هدفمند شدن جلسات فرمانداران اظهار کرد: نشست‌های فرمانداران باید از طرح صرف مسائل فراتر رفته و با بررسی تخصصی مشکلات، ارائه راهکار و پیگیری نتایج، به بستری برای حل مسائل شهرستان‌ها تبدیل شود.

وی افزود: مدیریت استان باید از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف برای رفع مسائل و شتاب‌بخشی به روند توسعه در شهرستان‌ها استفاده کند و تصمیم‌ها نیز متناسب با شرایط و نیازهای هر منطقه اتخاذ شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به نقش فرمانداران در پیشبرد برنامه‌های دولت و خدمت‌رسانی به مردم گفت: بخش قابل توجهی از روند اجرایی برنامه‌ها در شهرستان‌ها دنبال می‌شود و فرمانداران در ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها و پاسخگویی به مطالبات مردم نقش مهمی دارند.

سرمست با اشاره به شرایط کنونی کشور، بر ضرورت تقویت همدلی و انسجام تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به وفاق و همراهی نیاز داریم و مدیران باید با تمرکز بر مسائل مردم، زمینه افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی را فراهم کنند.

وی همچنین از تفویض اختیارات بیشتر به فرمانداران خبر داد و اظهار کرد: در مواردی که واگذاری اختیار بتواند روند امور و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان‌ها را تسهیل کند، اختیارات لازم به فرمانداران و مدیران محلی واگذار خواهد شد.

ضرورت تدوین سند توسعه شهرستان‌ها

استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت حرکت فرمانداران به سمت مدیریت مسئله‌محور، تشکیل مجمع مشورتی شهرستان‌ها را ضروری دانست و گفت: این مجامع باید با مشارکت ظرفیت‌های مختلف هر شهرستان، مسائل اصلی منطقه را شناسایی و برای آنها راهکار ارائه کنند.

وی تدوین سند توسعه شهرستان‌ها را از دیگر الزامات این رویکرد عنوان کرد و افزود: داشتن برنامه مشخص برای هر شهرستان می‌تواند به هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها، استفاده بهتر از ظرفیت‌های محلی و حرکت در مسیر توسعه پایدار کمک کند.

سرمست همچنین بر ضرورت تقویت مدیریت میدانی در شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: فرمانداران باید حضور مؤثر و مستمر در میدان داشته باشند و مسائل را از نزدیک دنبال کنند تا تصمیم‌های اتخاذشده با واقعیت‌های موجود در مناطق مختلف هماهنگ باشد.

مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌ها تقویت شود

استاندار آذربایجان‌شرقی، حکمرانی مشارکتی را یکی از الزامات افزایش اثربخشی تصمیم‌های مدیریتی دانست و اظهار کرد: زمانی که مردم، گروه‌های اجتماعی و ظرفیت‌های محلی در فرآیند تصمیم‌سازی مورد توجه قرار گیرند، زمینه همراهی بیشتر جامعه با برنامه‌های توسعه‌ای فراهم می‌شود.

وی بر ضرورت ارتباط مؤثر فرمانداران با رسانه‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد و گروه‌های مردمی نیز تأکید کرد و افزود: رسانه‌ها و فضای مجازی نقش مهمی در انعکاس مطالبات جامعه دارند و تعامل سازنده با این ظرفیت‌ها می‌تواند به شناخت دقیق‌تر مسائل و افزایش رضایتمندی مردم منجر شود.

فرمانداران بازار و کالاهای اساسی را رصد کنند

سرمست در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت نظارت بر وضعیت اقتصادی شهرستان‌ها، گفت: فرمانداران باید موضوع ذخایر راهبردی و تأمین کالاهای اساسی را با جدیت دنبال کنند و ارتباط مستقیم و مستمر با فعالان اقتصادی و بازار داشته باشند.

وی همچنین موضوع آرد و نان را از حوزه‌های مهم در ارتباط مستقیم با رضایتمندی مردم دانست و بر ضرورت توجه ویژه فرمانداران به این بخش تأکید کرد.

استاندار آذربایجان‌شرقی در ادامه به موضوع مدیریت مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط کشور، اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست و فرمانداران باید برای جلب مشارکت عمومی در این زمینه نقش فعال‌تری ایفا کنند.

سرمست در پایان، ایجاد آرامش، امنیت و پاسخگویی به نیازهای مردم را از مهم‌ترین اهداف مدیریت استان عنوان کرد و گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید ظرفیت خود را برای حل مسائل مردم و افزایش رضایتمندی عمومی به کار گیرند.