به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، صبح امروز یکشنبه، ۵ مهرماه ۱۴۰۵، در آیین افتتاح برخط پروژههای گردشگری با حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران، با تشریح ابعاد سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای این صنعت در دولت چهاردهم، از بهرهبرداری هزار و ۴۷۱ پروژه با مجموع سرمایهگذاری ۱۳۲ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی مستقیم برای ۱۹ هزار نفر طی دو سال گذشته خبر داد.
صالحیامیری با اشاره به تداوم برنامه دولت برای توسعه ظرفیتهای گردشگری کشور اظهار کرد: همزمان با هفته گردشگری، ۲۴۶ پروژه امروز توسط رئیسجمهور افتتاح شد. در هفته دولت نیز ۱۲۸ پروژه به بهرهبرداری رسید و قرار است در ایام دهه فجر نیز سومین مراسم افتتاح را در حوزه توسعه زیرساختهای گردشگری شاهد باشیم.
او با تاکید بر استمرار روند سرمایهگذاری و تکمیل طرحهای زیرساختی، برگزاری این آیینها را بخشی از برنامه توسعهای دولت در حوزه گردشگری دانست، برنامهای که با اتکا به مشارکت سرمایهگذاران و ظرفیتهای بخشخصوصی، گسترش زیرساختها، افزایش فرصتهای اشتغال و تقویت بنیانهای اقتصادی گردشگری را دنبال میکند.
صالحیامیری با تاکید بر اهمیت حضور و مشارکت سرمایهگذاران در استمرار فعالیتهای اقتصادی کشور افزود: خوشبختانه با توجه به شرایط امروز جامعه، سرمایهگذاران بزرگ کشور از اینکه در داخل میهن فعالیت میکنند احساس غرور و باورمندی دارند و هیچیک از آنها ایران را ترک نکردند.
همافزایی ملی برای توسعه گردشگری؛ از ظرفیت استانها تا افتتاح همزمان پروژهها
در بخش دیگری از این مراسم، استانداران استانهای خراسانجنوبی، خراسانرضوی، آذربایجانشرقی، گیلان و اصفهان بهصورت برخط و استانداران استانهای تهران و ایلام بهصورت حضوری، گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه توسعه صنعت گردشگری و پیشرفت طرحهای مرتبط در استانهای خود ارائه کردند.
تحریمها را به فرصتی برای توسعه گردشگری و گسترش روابط منطقهای تبدیل میکنیم/ پشتوانه تمدنی ایران، سرمایه ماندگار اقتدار و هویت ملی
رئیسجمهور با تاکید بر ضرورت توسعه تعاملات فرهنگی، گردشگری و تجاری با کشورهای همسایه، از افتتاح ۲۴۶ پروژه گردشگری خبر داد و تصریح کرد: ظرفیتهای تمدنی ایران، پشتوانهای ماندگار برای توسعه کشور است و ملت ایران بر همه موانع غلبه خواهد کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران، صبح امروز یکشنبه، ۵ مهرماه ۱۴۰۵، همزمان با آغاز هفته گردشگری، در مراسم افتتاح برخط پروژههای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، دستور افتتاح ۲۴۶ پروژه با ارزش سرمایهگذاری ۳۵ هزار میلیارد تومان و ظرفیت اشتغالزایی برای سههزار و ۲۰۰ نفر را صادر کرد.
پزشکیان در این مراسم با تبیین جایگاه راهبردی گردشگری در توسعه اقتصادی، تعمیق مناسبات منطقهای و تقویت پیوندهای فرهنگی، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت کشورهای همسایه و بازنگری در موانع و مقررات پیشروی فعالان این حوزه تاکید کرد و گفت: با توجه به محدودیتهایی که آمریکا برای کشورمان ایجاد کرده است، توسعه روابط فرهنگی، گردشگری و تجاری با همسایگان ضرورت دارد و موجب میشود کشور را در مسیر توسعه و شکوفایی قرار دهیم.
رئیسجمهور با اشاره به ضرورت حمایت مؤثر از بخشخصوصی و فعالان صنعت گردشگری، بر اصلاح قوانین و مقررات دستوپاگیر تاکید کرد و افزود: در راستای حمایت و پشتیبانی از فعالان گردشگری، قوانین و مقررات دستوپاگیر اصلاح خواهد شد.
او با بیان اینکه توسعه گردشگری نیازمند تناسب میان ظرفیتهای جمعیتی، زیرساختی و توان میزبانی مقاصد است، خاطرنشان کرد: با وجود شرایط جنگی حاکم بر کشور در دو سال گذشته، اقدامات شایستهای در حوزه توسعه زیرساختهای گردشگری در سراسر کشور رقم خورده است، اما با این وجود توجه به برقراری توسعه متوازن امری اجتنابناپذیر است.
پزشکیان همچنین بر ضرورت تقویت سازوکارهای هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای اجرایی و تشکلهای تخصصی تاکید کرد و گفت: برای ایجاد تعامل و همافزایی بخشی و بینبخشی، ضرورت دارد جلسات متعددی برگزار شود و هر یک از نمایندگان تشکلهای حوزه گردشگری مسائل و مطالبات خود را بیان کنند تا به آن رسیدگی شود.
گردشگری؛ پیشران گسترش مناسبات منطقهای و اشتغالزایی
رئیسجمهور در ادامه با تاکید بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از فرصتهای پیشروی صنعت گردشگری و توسعه زیرساختهای این حوزه، تحریمها و محدودیتهای خارجی را زمینهای برای بازتعریف و گسترش ظرفیتهای همکاری منطقهای دانست و تصریح کرد: تحریمهای تحمیلی علیه کشورمان را باید به فرصتی برای گسترش ارتباطات منطقهای و افزایش اشتغالزایی تبدیل کنیم؛ چرا که همسایگان ما ظرفیتی مهم به شمار میآیند و با ارتقای سطح تعاملات همهجانبه، میتوان مسیر تازهای برای خدمت به کشور گشود.
او با تاکید بر ظرفیت کشورهای همسایه در توسعه مبادلات فرهنگی، اقتصادی و گردشگری، گسترش تعاملات همهجانبه را زمینهساز ایجاد فرصتهای جدید برای رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و تقویت پیوندهای میان ملتها دانست.
پشتوانه تمدنی ایران، سرمایه ماندگار اقتدار و هویت ملی
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اقدامات صورتگرفته در جریان این سفر، پشتوانه تاریخی و تمدنی ایران را از مؤلفههای اساسی حضور و اثرگذاری کشور در عرصه بینالمللی برشمرد و اظهار داشت: آنچه در سازمان ملل محقق شد، بر پشتوانه تاریخ، فرهنگ و تمدن مردم بزرگوار ایران استوار بود؛ مردمی که با حضور مداوم خود و علیرغم مشکلات، حامی نظام بودهاند و حتی آنان که در میدان حاضر نیستند نیز با همدلی و همراهی خود، مایه افتخار ما شدهاند که خدمتگزار آنها هستیم.
رئیسجمهور با تاکید بر جایگاه میراثفرهنگی در بازنمایی هویت تاریخی و تمدنی ملت ایران، در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درباره تهدید به نابودی ایران، به گستره بینظیر میراث تاریخی کشور اشاره کرد و گفت: در کشور بزرگ ایران یک میلیون اثر تاریخی وجود دارد که ۴۳ هزار مورد از آنها به ثبت رسیده است. آمریکا چه تعداد اثر تاریخی دارد که توانسته باشد همانند تمدن ایران ثبت شود و پشتوانه تاریخی آن باشد؟
او با انتقاد از تهدیدهای مطرحشده علیه ایران، تصریح کرد: برای رئیسجمهور آمریکا، حقوق بشر و قوانین بینالمللی و انسانی موضوعی بیاساس است، زیرا او مردم ایران را تهدید به نابودی میکند؛ اما مردم مقتدر ایران با سربلندی از سختیها و محدودیتها خارج خواهند شد و در تولید و ساختن کشور مشارکت خواهند داشت.
پزشکیان با تاکید بر پایداری ملت ایران در برابر فشارها و محدودیتها افزود: آمریکا خواب محو، نابودی و ساقط کردن ایران را خواهد دید،
نظر شما