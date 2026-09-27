فعالیت ۴۹۵ مزرعه پرورش ماهی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی پیش از ظهر یکشنبه در اولین همایش ملی پرورش ماهیان سردابی چهارمحال و بختیاری بزرگ‌ترین موهبت در غرب کشور را رشته کوه‌های زاگرس عنوان و اظهار کرد: این رشته کوه از خروج ابرها از این منطقه شده و منجر به وقوع بارش‌های خوبی می‌شود.

وی تصریح کرد: ساختار زمین‌شناسی در این منطقه نیز منجر به جوشش چشمه‌های خوبی در این منطقه شده است و فضای خوبی برای پرورش ماهیان سردابی ایجاد کرده است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: افرادی برای اولین بار حدود ۴ دهه پیش وارد عرصه پرورش ماهیان سردابی شده و الگوهای کارآفرین باورپذیر برای سایر افراد شدند.

بهرامی یادآور شد: در چهارمحال و بختیاری ۴۹۵ مزرعه پرورش ماهی با ظرفیت بیش از ۳۹ هزار تن فعال است.

وی ادامه داد: با ورود سرمایه‌گذارها به این عرصه سایر حلقه‌های این زنجیر تکمیل شدند و حدود ۲۶ کارخانه تولید خوراک آبزیان با ظرفیت بیش از ۴۴۰ هزار تن در استان فعال است که حدود ۷۰ درصد نیاز کشور را تامین می‌کنند و صادرات خوبی نیز دارند.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰ هزار تن صادرات خوراک آبزیان از این استان به خارج از کشور به ثبت رسید.

بهرامی با اشاره به بسته‌بندی و فرآوری بیان داشت: در این زمینه ۱۲ کارخانه در این استان با ظرفیت بیش از ۴۴ هزار تن در حال کار است.

وی با بیان اینکه زنجیره کاملی به ارزش ۶۰ همت از تولید بچه ماهی تا تولید خوراک و وسایل فرآوری و بسته‌بندی در این استان شکل گرفته است خاطرنشان کرد: این صنعت در چهارمحال و بختیاری بسیار پویا است و به یک توانمندی فکری و مالی مناسبی رسیده است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: بخش خصوصی در این زنجیره جایگاه ویژه‌ای دارد و در توسعه آن نقش بسزایی ایفا می‌کند.