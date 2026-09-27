به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحسن محمودی، پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: اسرائیل تصور می‌کرد با شهادت سید حسن نصرالله می‌تواند راه و مکتب او را تعطیل کند، اما این راه ادامه یافته و ادامه خواهد داشت.

او افزود: مردم کشور ما نیز هفت ماه است که مردم در میدان حاضرند و با «صلابت» در برابر متجاوزان ایستاده‌اند.

محمودی گفت: مردم استان تهران امشب همگام با سراسر کشور با حضور در میادین به مقام سید حسن نصرالله ادای احترام خواهند کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران از مردم خواست با اهتزاز پرچم حزب‌الله لبنان، در دست داشتن عکس نصرالله و دست‌نوشته‌هایی درباره آرمان‌های امام راحل، امام شهید، سید مقاومت و شهید نیلفروشان، تجدید میثاق کنند.

او همچنین از رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی و آحاد مردم خواست، با انعکاس حضور مردمی، پیام‌های آنان را منتشر کنند.