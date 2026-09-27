به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی پدل امارات همچون گذشته با استفاده و بهرهمندی از بازیکنان اسپانیایی که رنکهای برتر جهان را در اختیار دارند وارد ناگویا شد تا در این دوره از بازیهای آسیایی به میدان برود که این موضوع با اعتراض ایران و تیمهای دیگر آسیایی همراه شد.
در نهایت و با پیگیریهای مربوطه مسوولان پدل آسیا تیم امارات را مجاب کردند تا در بازیهای آسیایی از بازیکنان بومی بهره برده و امکان استفاده از پدلیستهای اسپانیایی را به آنها ندادند.
با این شرایط امیرمحمد جمشیدی و فرساد شاهی در سید دوم و آریا روعنی و حامی گلستان در سید چهارم بازیهای آسیایی ناگویا قرار گرفتند. زهرا کهریزی، صحابه فرد، صبا نجفی و ندا محمدتقیپور نیز در بخش زنان تیم ایران را تشکیل میدهند. هدایت این تیم بر عهده داریوش صابر است و داود عزیزی به عنوان سرپرست کاروان فدراسیون تنیس در ناگویا حضور دارد. همچنین محمدحسین نقاشیان نیز به عنوان سرپرست تیم ملی پدل در ناگویا حضور دارد.
گفتنی است مراسم قرعهکشی رقابتهای پدل صبح امروز به وقت تهران برگزار شد که طی آن تیم امیرمحمد جمشیدی و فرساد شاهی به همراه تیم آریا روغنی و حامی گلستان در نخستین بازی خود با قرعه استراحت روبرو شدند. در بخش دختران نیز تیم صحابه فرد و زهرا کهریزی در اولین بازی خود نمایندگانی از قطر را پیش روی خود خواهند داشت و دیگر تیم ایران متشکل از صبا نجفی و ندا تقیپور برابر تیم امارات به میدان خواهند رفت.
پس از اعتراض ایران و برخی تیمهای آسیایی به استفاده امارات از پدلیستهای اسپانیایی مسئولان پدل آسیا این تیم را ملزم کردند در بازیهای آسیایی ناگویا از بازیکنان بومی استفاده کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی پدل امارات همچون گذشته با استفاده و بهرهمندی از بازیکنان اسپانیایی که رنکهای برتر جهان را در اختیار دارند وارد ناگویا شد تا در این دوره از بازیهای آسیایی به میدان برود که این موضوع با اعتراض ایران و تیمهای دیگر آسیایی همراه شد.
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