به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری نخستین جشنواره ملی سرباز ایرانی با عنوان «سیدالشهدای نیروهای مسلح، شهید امیر سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی» و با حضور امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش و امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش، مراسم وداع با پیکر مطهر پیکر مطهر شهید «علی‌اکبر گندمی» از شهدای تیپ ۲ لشکر ۲۱ حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی ارتش، پس از گذشت ۴۰ سال از شهادتش در عملیات کربلای ۶ منطقه سومار، شناسایی شده در دانشگاه افسری امام علی(ع) برگزار شد.



شهید علی‌اکبر گندمی از رزمندگان تیپ ۲ لشکر ۲۱ حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی ارتش بود که در جریان عملیات کربلای ۶ در منطقه سومار به شهادت رسید و پیکر مطهرش طی چهار دهه مفقودالاثر بود.



پس از انجام عملیات تفحص و بررسی‌های تخصصی، بقایای پیکر این شهید شناسایی شد و برخی اقلام و نشانه‌های به‌جامانده از وی نیز به دست آمد. در نهایت هویت شهید گندمی از طریق آزمایش DNA احراز و پیکر مطهرش به کشور بازگردانده شد.



مراسم وداع با پیکر این شهید همزمان با برگزاری مراسم و برنامه‌های دانشگاه افسری امام علی(ع) برگزار شد و جمعی از فرماندهان و کارکنان ارتش و دانشجویان این دانشگاه با پیکر مطهر شهید علی‌اکبر گندمی وداع کردند.

بر اساس اعلام مسئولان، جزئیات مراسم وداع با خانواده، تشییع و خاکسپاری پیکر این شهید متعاقباً اعلام خواهد شد.