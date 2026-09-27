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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

رژیم صهیونیستی گذرگاه‌های کرانه باختری را به مدت یک هفته می‌بندد

رژیم صهیونیستی گذرگاه‌های کرانه باختری را به مدت یک هفته می‌بندد

مقام‌های اسرائیلی از اعمال «بسته‌شدن کامل» کرانه باختری اشغالی و مسدود کردن گذرگاه‌های ورودی به این منطقه تا سوم اکتبر خبر داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مقام‌های اسرائیلی تصمیم گرفته‌اند «بسته‌شدن کامل کرانه باختری اشغالی» را اعمال و گذرگاه‌های ورودی به این منطقه را مسدود کنند.

خبرگزاری رسمی فلسطین «وفا» روز یکشنبه گزارش داد این محدودیت‌ها تا شنبه سوم اکتبر ادامه خواهد داشت و مقام‌های اسرائیلی، عید یهودی سوکوت یا «عید سایه‌بان‌ها» را دلیل اعمال این تدابیر اعلام کرده‌اند.

این اقدامات شامل تشدید محدودیت‌های نظامی در ایست‌های بازرسی و موانع و همچنین محدود کردن رفت‌وآمد فلسطینی‌ها و دسترسی آنها به اماکن مقدس است.

نیروهای اسرائیلی روز یکشنبه محدودیت‌ها را در مناطق اطراف رام‌الله و البیره تشدید کردند، چندین جاده و ورودی را بستند و به گفته وفا، فلسطینی‌ها را مورد آزار و بازرسی قرار دادند.

بر اساس این گزارش، ورودی‌های ترمسعیا، عابود، نبی صالح، عطاره و طیبه نیز بسته شد و نیروهای اسرائیلی در یبرود، عین سینیا و جبع ایست‌های بازرسی ایجاد کردند تا خودروها را بازرسی و مدارک هویتی فلسطینی‌ها را بررسی کنند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که حملات و اقدامات نظامی اسرائیل در کرانه باختری اشغالی از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تشدید شده است.

بر اساس آمار رسمی فلسطین، از آن زمان تاکنون دست‌کم هزار و ۲۰۶ فلسطینی، از جمله ۲۵۴ کودک، شهید و حدود ۱۳ هزار و ۳۵۰ نفر زخمی شده‌اند و بیش از ۲۴ هزار و ۶۰۰ نفر نیز بازداشت شده‌اند.

کد مطلب 6960110

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